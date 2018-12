Jedes CDU-Mitglied kann sich zum Delegierten wählen lassen. In jedem Landesverband gibt es dafür unterschiedliche Regularien: Meistens müssen Bewerber auf einem Kreis- oder Bezirksparteitag für das Amt des Delegierten kandidieren, manchmal werden die Delegierten aber auch von den Landesparteitagen gewählt.



Ein Drittel der Kandidaten auf der Vorschlagsliste, die beispielsweise ein Kreisverband erstellt, müssen Frauen sein. Das heißt allerdings nicht automatisch, dass auch ein Drittel Frauen gewählt werden, denn bei der Wahl sind die Parteimitglieder frei. In der Vergangenheit wurde die Quote jedoch trotzdem stets eingehalten: In Hamburg werden zum Beispiel 658 Männer und 343 Frauen als Delegierte teilnehmen.



Ein Delegiertenmandat dauert in der Regel zwei Jahre – der oder die Gewählte darf dann also an allen in dieser Zeit stattfindenden Parteitagen teilnehmen. Die meisten Delegierten, die nun in Hamburg dabei sind, wussten bei ihrer Wahl noch nicht, dass es diesmal so spannend wird.