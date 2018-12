Der Streit war von Anfang an moralisch aufgeladen. Die SPD sah in dem Paragrafen eine unzulässige Einschränkung der Rechte von Frauen in einer schweren Konfliktsituation und behauptete, Ärzte, die Abtreibungen anbieten, würden "kriminalisiert". Die Union sah dagegen den Schutz des ungeborenen Lebens in Gefahr – und fürchtete durch eine Änderung einmal mehr die konservativen Kreise zu verprellen, die sich in den vergangenen Jahren in der Union ohnehin schon marginalisiert gefühlt hatten. Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer legte sich deswegen fest: "Schwangerschaftsabbrüche dürfen nicht so behandelt werden wie ganz normale medizinische Eingriffe. Das passt nicht zu einer Partei mit dem C im Namen." Und: "Das Werbeverbot soll und darf nicht abgeschafft werden." Für sie war es also besonders wichtig, dass die Unionsminister an dieser Stelle nicht weich werden würden. Sonst wäre entweder ihre Glaubwürdigkeit beschädigt gewesen oder sie hätte ihren ersten Konflikt mit der Regierung wagen müssen. Mit dem Kompromissvorschlag zeigte sie sich zufrieden.