Auf dem Sonderparteitag der CSU hat der scheidende Parteichef Horst Seehofer an die soziale Verantwortung der Delegierten appelliert. Wenn er nur einen Wunsch zum Abschied äußern dürfe, sagte er, dann diesen: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht." Seehofer bezeichnete sie als "Rückgrat unserer Gemeinschaft".



Die CSU sei nach wie vor eine "bärenstarke Volkspartei", sagte Seehofer. Man habe für die Menschen sehr viel Positives bewirkt. Der immer noch wichtigste Auftrag einer Volkspartei sei, einen Dienst an den Menschen zu leisten und immer daran zu denken, wie sich Entscheidungen auf die Menschen auswirkten.



Seinem potenziellen Nachfolger Markus Söder wünschte er viel Glück. "Am schwierigsten, Markus, dürfte es sein, dass du dich nur noch selbst koordinieren musst", sagte Seehofer an den bayerischen Ministerpräsidenten gewandt. Das sei manchmal nicht ganz leicht, mit sich selbst Gespräche zu führen.



Er gebe an diesem Samstag das Amt als Parteivorsitzender weiter, aber "es bleibt bei mir ein glühendes Herz für meine politische Familie: CSU", hatte der 69-Jährige seine Abschiedsrede begonnen. Dass er das Amt habe ausführen dürfen, sei nicht nur ein großes Geschenk gewesen, sondern die "Realisierung eines Lebenstraumes". Zum Abschied sagte er, sein Werk sei getan. "Mir bleibt jetzt nur noch, Glück auf und Gottes Segen für alle zu wünschen. Macht's gut."



Markus Söder wünscht sich "Signal der Geschlossenheit"

Vor dem Sonderparteitag hatte sich Seehofer auf Twitter bereits für die "vielfältige Unterstützung und den menschlichen Zuspruch in all den Jahren" bedankt. Nach mehr als zehn Jahren gebe er das Amt des CSU-Vorsitzenden "in die Hände meiner Partei" zurück, schrieb er.

Horst Seehofer hatte im November 2018 offiziell erklärt, von seinem Amt als Parteivorsitzender zurücktreten zu wollen. Damit reagierte er auf den großen Stimmenverlust der CSU bei der bayerischen Landtagswahl Mitte Oktober. Dort war die Partei nur noch auf 37 Prozent der Wählerstimmen gekommen, zehn Prozent weniger als noch bei der Wahl 2013.



1/19 Vor 26 Jahren startete Horst Seehofer seine politische Karriere als Bundesminister: Kanzler Helmut Kohl ernannte den Ingolstädter zum Chef des Gesundheitsressorts. Hier zeigt sich der passionierte Handballer im Frühjahr 1998 in seinem damaligen Bonner Büro. © Thomas Imo/Photothek/Getty Images 2/19 Auch zwischen Bundeskanzler Helmut Kohl (stehend) und Horst Seehofer (l.) krachte es bisweilen. Verwehre man ihm seine Krankenhausreform, brauche man nicht mehr auf ihn zählen, kündigte der damalige Gesundheitsminister im Dezember 1995 an – betonte aber, das sei keine Rücktrittsdrohung gewesen. Hier ist er im Gespräch 1998 mit Kohl, Forschungsminister Jürgen Rüttgers (2. v. r.) und Entwicklungshilfeminister Carl-Dieter Spranger. © dpa 3/19 Als Bundesgesundheitsminister kämpfte Seehofer vor allem für einen radikalen Sparkurs im Gesundheitswesen und kürzte etwa die Zuschüsse für Zahnersatz. Hier diskutiert er 1998 in Amberg mit protestierenden Zahntechnikern und Zahnarzthelferinnen. © dpa 4/19 Nach der Regierungszeit Gerhard Schröders erhält Seehofer im Jahr 2005 erneut einen Kabinettsposten, diesmal als Landwirtschafts- und Verbraucherschutzminister im Kabinett von Angela Merkel. © Andreas Rentz/Getty Images 5/19 Milch gehörte zeitweilig auch zu seinem Job: Vor zehn Jahren lädt er als Agrarminister in die bayerische Landesvertretung in Berlin ein. Mit Verbänden, Molkereien und dem Handel diskutierte er über sinkende Milchpreise. © Wolfgang Kumm dpa 6/19 Auch, als er noch nicht Heimatminister war, gab sich Seehofer vor allem heimatverwurzelt. Als Landwirtschaftsminister suchte er im Jahr 2008 die Nähe einer Ziege im oberbayerischen Oberammergau. © Tobias Hase/dpa 7/19 Weißbier im Flugzeug: Als Ministerpräsident von Bayern reist Horst Seehofer mit seiner Frau Karin (r.) 2009 nach Rom, um dort an einer Privataudienz bei Papst Benedikt XVI. teilzunehmen. © Peter Kneffel/dpa 8/19 Auch so etwas gab es schon: Angela Merkel und Horst Seehofer liegen sich am 24. September 2014 in den Armen. Zwei Tage zuvor hatten CDU und CSU die Bundestagswahl gewonnen. © Michael Sohn/AP/dpa 9/19 Im November 2015 gab es dann dieses Bild: Auf dem CSU-Parteitag wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel von CSU-Chef Seehofer auf die Bühne gebeten, wo die CDU-Vorsitzende dann seinen Maßregelungen an ihrer Flüchtlingspolitik düpiert zuhören musste. © Sven Hoppe/dpa 10/19 Die CSU hat bei der Bundestagswahl 2017 zwar eines der schlechtesten Ergebnisse eingeholt – doch als Teil der Union ist CSU-Chef Seehofer trotzdem bei den Verhandlungen zu einer möglichen Jamaika-Koalition dabei. Hier zu sehen auf dem Balkon der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin im Oktober 2017. © Fabrizio Bensch/Reuters 11/19 Der Abschied fällt ihm sichtlich schwer: Mitte März 2018 tritt Seehofer nach seiner letzten Sitzung als bayerischer Ministerpräsident vor die Presse. Bundesinnenminister im Kabinett Merkel bleibt er. © Peter Kneffel/dpa 12/19 Seehofers Nachfolger in Bayern ist Markus Söder (r.), er übernimmt im März 2018 das Amt des Ministerpräsidenten. © Sven Hoppe/dpa 13/19 Was man als Innenminister so tut. Seehofer scherzt im Mai 2018 in Potsdam mit Bundespolizisten – "Wissen Sie, dass Sie den schönsten Beruf haben?" © Sean Gallup/Getty Images 14/19 Gezeichnet: Seehofer verlässt Anfang Juli nach stundenlangen Verhandlungen die CSU-Parteizentrale in München. Schon während dieser Sitzung hatte er wegen des Asylstreits mit der CDU seinen Rücktritt als Parteichef und Innenminister angeboten. © Michaela Rehle/Reuters 15/19 Kanzlerin Merkel und Seehofer begrüßen sich am Nachmittag des 2. Juli in Berlin. Wenige Stunden später werden beide eine Einigung im Asylstreit verkünden. © Kay Nietfeld/dpa 16/19 Horst Seehofer beim traditionellen "Sommerinterview" der ARD. "Ich glaube fest an die absolute Mehrheit", sagte er damals, noch vor der Bayern-Wahl. © John MacDougall/AFP/Getty Images 17/19 Am Tag nach der bayerischen Landtagswahl im Oktober ziehen sie Bilanz: CSU-Chef Seehofer (rechts) und Bayerns Ministerpräsident Söder sprechen über die Verluste der CSU. © Odd Andersen/AFP/Getty Images 18/19 Im November 2018 dann, während seines Besuchs des neuen Fahndungs- und Kompetenzzentrums der Polizei in Bautzen, macht Seehofer seinen nächsten Rückzug publik: "Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden niederlegen – diese Entscheidung steht fest". © Monika Skolimowska/dpa 19/19 "Macht's gut": Am 19. Januar 2019 nimmt Horst Seehofer Abschied von der Spitze der CSU. In seiner Abschiedsrede auf dem Sonderparteitag in München erinnert er die Partei an ihre soziale Verantwortung: "Vergesst mir die kleinen Leute nicht". Zu seinem Nachfolger wählen die Delegierten Markus Söder. © Tobias Hase/dpa

Auf dem Sonderparteitag in München soll Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu Seehofers Nachfolger gewählt werden. Dieser setzt vor Beginn des Delegiertentreffens auf Einigkeit in den eigenen Reihen. "Ich bin einfach zufrieden, wenn wir heute ein Signal der Geschlossenheit zeigen", sagte er nach dem Eintreffen auf dem CSU-Parteitag in München.



Seehofer ist seit Oktober 2008 Vorsitzender der CSU. Von 2008 bis 2018 war er zudem bayerischer Ministerpräsident. Seit März vergangenen Jahres ist er Bundesinnenminister in Berlin. Das Amt will er auch nach seinem Rücktritt vom Parteivorsitz weiter ausführen.