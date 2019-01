Der thüringische CDU-Vorsitzende Mike Mohring ist schwer erkrankt. In einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video berichtete Mohring, Ärzte hätten bei einer Operation im Herbst "nicht nur Gutartiges" gefunden. Seit November sei er deshalb in Behandlung. Die Thüringer CDU hatte Mohring Mitte Oktober zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Thüringen kommenden Herbst gewählt.



Die Behandlung sei bisher gut verlaufen und solle im Februar abgeschlossen werden, sagte Mohring. "Aber man sieht eben die äußerlichen Wirkungen. Mein Arzt ist sozusagen mein Friseur." In dem Video trägt Mohring eine Mütze. Zur Art der Erkrankung äußerte sich Mohring in dem Video nicht direkt. Die Deutsche-Presseagentur berichtete unter Berufung auf das Umfeld des Politikers, Mohring habe Krebs.



Die Öffentlichkeit bat Mohring um "Pietät und Rücksichtnahme" sowie um Verständnis dafür, dass er wegen des Genesungsprozesses derzeit nicht alle Termine wahrnehmen könne und wolle. Die Ärzte sähen die Heilungschancen bei 95 Prozent, er habe also eine "sehr, sehr gute Prognose", sagte der CDU-Politiker. Er brauche jedoch "Zeit für sich und Kraft zur Genesung". Seiner Familie, seinen Freunden und seinen engsten politischen Weggefährten dankte Mohring für ihre Unterstützung und ihren Beistand.

Mohring sitzt seit 1999 im Thüringer Landtag. Seit 2008 ist er Vorsitzender der CDU-Fraktion, 2014 wurde er auch zum Landesvorsitzenden der Partei gewählt. Aus seinem Umfeld hieß es, er wolle die Fraktion weiter leiten. Am Abend nahm er an der CDU-Vorstandsklausur in Potsdam teil.