Der Pflegenotstand spielte schon bei der letzten Bundestagswahl eine große Rolle. Daher hat die Politik bereits einige Gesetze auf den Weg gebracht. Zum Beispiel wurde eine Reform der Pflegeausbildung beschlossen. Bisher erfolgte die Ausbildung von Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflegern getrennt, ab 2020 werden sie gemeinsam ausgebildet. Die Spezialisierung auf einen der drei Bereiche erfolgt im dritten Lehrjahr. Das Schulgeld wird künftig abgeschafft. Die Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste werden verpflichtet, den Auszubildenden eine angemessene Vergütung zu zahlen.

Doch es wird weiterhin Unterschiede vor allem bei der Bezahlung geben: Während Pflegekräfte in Kliniken und Krankenhäusern nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden und zum Beispiel eine geringere Wochenarbeitszeit und ein 13. Monatsgehalt erhalten, hängt die Bezahlung in der Altenpflege vom jeweiligen Träger ab. Immer mehr Heime und Pflegedienste sind in der Hand von privaten Unternehmen oder Konzernen, die keine tarifliche Bezahlung anbieten. Dadurch liegt das Gehaltsniveau in der Altenpflege deutlich unter dem der Pflegekräfte im öffentlichen Dienst. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich daher für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege einsetzen. Die Gewerkschaft ver.di hat bereits eine Tarifkommission gegründet und erste Forderungen aufgestellt.

Auf den Weg gebracht wurde auch schon das sogenannte Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, mit dem zum Jahresbeginn in bestimmten Abteilungen in Krankenhäusern Personaluntergrenzen festgeschrieben wurden und langsam abgesenkt werden sollen, wenn ausreichend neue Fachkräfte ausgebildet werden. Auf Intensivstationen beispielsweise sollen ab nächstem Jahr 2,5 Patientinnen und Patienten auf einen Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin kommen, nachts darf eine Fachkraft maximal 3,5 Patientinnen und Patienten betreuen. Die Untergrenzen sind eine Verbesserung, trotzdem sehen viele Fachkräfte diese als zu niedrig an und darin eine Legitimierung des Personalnotstands. Es gibt noch ein weiteres Problem: In der stationären Altenpflege existieren solche Untergrenzen nicht. Stattdessen wird der sogenannte Pflegeschlüssel in einer komplizierten Rechnung für jede einzelne Einrichtung ermittelt, bei der unter anderem die Pflegegrade der Bewohner, die Größe des Heimes und die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden müssen.

Trotzdem werden all diese Maßnahmen nicht sofort Wirkung entfalten. Zum einen kommen erst 2023 die ersten Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt, die nach den neuen Standards ausgebildet wurden. Zum anderen sind viele Details noch unklar, zum Beispiel bei der Finanzierung.