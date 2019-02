Jörg Schönbohm, früherer Berliner Innensenator und ehemaliger Innenminister von Brandenburg, ist tot. Der langjährige CDU-Politiker starb in der Nacht zum Freitag im Alter von 81 Jahren, teilte die Brandenburger CDU mit.



Schönbohm wurde 1937 in Neu-Golm in Brandenburg geboren. Er machte in Kassel Abitur und durchlief danach die Offiziersausbildung in der Artillerietruppe der Bundeswehr. Später absolvierte er die Generalstabsausbildung. 1973 ging er als Generalstabsoffizier ins Nato-Hauptquartier in den Niederlanden.

Erst 1994 trat Schönbohm der CDU bei. 1999 wurde er Innensenator in Berlin, 1999 Innenminister in Brandenburg. Von 1999 bis 2007 war er auch Landesvorsitzender der Brandeburger CDU.