Die Idee einer europäischen Armee ist ein Dreivierteljahrhundert alt. Bisher sind freilich alle Ansätze gescheitert, ihr in die Wirklichkeit zu verhelfen. Donald Trumps Unberechenbarkeit, sein Wankelmut und seine Nato-Skepsis haben ihr jedoch neue Aktualität verschafft. Emmanuel Macron schwebt eine "richtige europäische Armee" vor, denn Europa dürfe sich für seine Verteidigung nicht ganz auf die USA verlassen. Die Bundesregierung hat die Anregung des französischen Staatspräsidenten aufgegriffen. Doch kann diesmal mehr daraus werden?

Unsere beiden Regierungsparteien haben sich schon 2007 in ihren Grundsatzprogrammen für die Idee ausgesprochen. Die Armeen der EU-Mitgliedstaaten müssten langfristig zusammenwachsen, hieß es bei der SPD; eine Integration der nationalen Einheiten in europäische Sicherheitsstrukturen beschworen CDU und CSU als Fernziel. Voriges Jahr schrieben die drei Parteien in ihren Koalitionsvertrag, Europa brauche "eine kraftvolle gemeinsame Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik … Wir werden weitere Schritte auf dem Weg zu einer 'Armee der Europäer' unternehmen."

In dem vor Kurzem unterschriebenen Aachener Vertrag ist dieser Vorsatz auf eine deutsch-französische Grundlage gestellt worden. Beide Staaten, heißt es darin, nähern ihre sicherheits- und verteidigungspolitischen Zielsetzungen und Strategien einander zusehends an. Ferner verpflichten sie sich, die Zusammenarbeit zwischen ihren Streitkräften mit Blick auf eine gemeinsame Kultur und gemeinsame Einsätze weiter zu verstärken. Unvermittelt folgt dann der Satz: "Beide Staaten werden bei gemeinsamen Projekten einen gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte entwickeln."

Hier freilich liegt der Hase im Pfeffer. Von einer gemeinsamen militärischen Kultur kann noch kaum die Rede sein.

Zum einen kann der französische Staatspräsident freihändig Soldaten entsenden, wohin auch immer. In Deutschland hingegen muss jeder Militäreinsatz vom Bundestag genehmigt werden; dies besagt der sogenannte Parlamentsvorbehalt. Eine von dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe (CDU) geleitete Kommission hat 2015 Vorschläge unterbreitet, die Parlamentsbeteiligung zu vereinfachen, doch deren praktische Ausgestaltung lässt auf sich warten.

Zum anderen stößt die restriktive deutsche Rüstungsexportpolitik in Frankreich, aber auch bei anderen Partnerländern auf wachsendes Unverständnis, ja Befremden. Für Franzosen und Briten ist die Lieferung von Rüstungsgütern auch an problematische Länder, etwa Saudi-Arabien, ein Stück Realpolitik – die deutschen Regeln sind viel strenger. Bei deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekten wie dem Kampfflugzeug und dem Kampfpanzer der Zukunft legt die französische Regierung Wert auf unbehinderte Ausfuhrmöglichkeiten.

Das ist ein altes Problem. Als Bundesverteidigungsminister vereinbarte Helmut Schmidt 1972 mit seinem französischen Kollegen Michel Debré, dass keine der beiden Seiten den Export gemeinsam produzierter Rüstungsgüter blockieren darf. Darauf laufen auch die Grundsätze hinaus, auf die sich beide Länder im Vorfeld des Aachener Vertrages in monatelangen Gesprächen verständigt haben. "Die Parteien werden sich nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen", zitiert der Spiegel daraus – "es sei denn in Ausnahmefällen, wenn ihre direkten Interessen oder nationale Sicherheit gefährdet sind."