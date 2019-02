Das Gesundheitsministerium von Jens Spahn (CDU) hat auf Kritik an seiner geplanten Studie zu den psychischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen reagiert. Es gebe in Deutschland bei mehr als 100.000 Abtreibungen im Jahr noch keine entsprechende Untersuchung über die Langzeitfolgen, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Sabine Weiss. Die Studie sei ergebnisoffen. Man wolle Informationen zu Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen gewinnen. Es sei vernünftig, Geld in die Antwort auf die Frage nach dem Leid der Frauen zu investieren.



Das Vorhaben wird seit Tagen kritisiert. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis sprach von einer "wissenschaftlich unsinnigen und ideologisch motivierten Studie". Zur Situation von Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen gebe es bereits eine sehr umfangreiche Studienlage. Alle seriösen Arbeiten dazu hätten belegt, dass ein sogenanntes Post-Abortion-Syndrom, also eine schwere Belastungsstörung bei Frauen, die abgebrochen haben, nicht existiere. Die frauenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Nicole Bauer, bezeichnete das Forschungsvorhaben als "Zugeständnis an radikale Lebensschützer". Auch wurde im Hinblick auf die Engpässe in der Geburtshilfe die Frage aufgeworfen, ob die geplanten Bundesmittel sinnvoll eingesetzt werden.

Die Bundesregierung hatte im Zuge des Kabinettsbeschlusses zur Lockerung des Paragrafen 219a beschlossen, dem Gesundheitsministerium zwischen 2020 und 2023 insgesamt fünf Millionen Euro zur Erforschung der gesundheitlichen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen zur Verfügung zu stellen. Die Studie wird in der SPD kritisch gesehen. Allerdings willigten die Sozialdemokraten ein, um den Kompromiss zur Reform des Paragrafen nicht zu gefährden. Auch FDP, Linke und Grüne kritisieren die Studie als überflüssig.



Die Reform wird am Freitag erstmals in Bundestag und Bundesrat diskutiert. Am Montag ist dann eine öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss vorgesehen. Union und SPD wollen das lange andauernde Verfahren schnell zum Abschluss bringen. FDP, Grüne und Linke, die den Paragrafen 219a streichen wollen, mahnen dagegen ausreichend Zeit zur Vorbereitung der Anhörung an.

Der Kompromiss der Koalition sieht unter anderem vor, dass Ärzte und Krankenhäuser etwa auf ihrer Internetseite darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen unter den gesetzlichen Voraussetzungen durchführen. Zudem soll die Bundesärztekammer eine ständig aktualisierte Liste der Ärzte und Krankenhäuser erstellen, die Abbrüche durchführen.