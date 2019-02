Man hatte sich viel Mühe gegeben inmitten des Wahnsinns. Es war der Valentinstag vor vier Jahren. Die Kellner hatten sich Engelsflügel umgeschnallt, priesen ihre Lose für die Liebestombola an, es glitzerte reichlich und aus den Lautsprechern dröhnten Popschnulzen. Wir saßen in einem Restaurant in einer Stadt nahe der Front in der Ostukraine, die damals Artemiwsk hieß und heute Bachmut heißt. Manchmal hörten wir von weit weg die dumpfen Einschläge. Ich wartete auf einen Anruf von einem ukrainischen General des JCCC.



Das JCCC, in Deutschland kaum bekannt, war ein gemeinsames Zentrum von russischen und ukrainischen Militärs für die Kontrolle und Koordination in der Ostukraine: Sie saßen damals in einem Sanatorium mit Goldvorhängen und sollten die Waffenruhe überwachen und der OSZE helfen – die einzige damals halbwegs funktionierende Zusammenarbeit zwischen Russen und Ukrainern.



Es waren nur noch ein paar Stunden, bis die Waffenruhe für die Ostukraine gelten sollte. Angela Merkel und François Hollande hatten mit Petro Poroschenko und Wladimir Putin das zweite Minsker Abkommen verhandelt, weil ein neues Massaker in der Stadt Debalzewe drohte, in der Tausende ukrainische Soldaten eingekesselt waren. Der General wollte um Mitternacht nach Debalzewe fahren, das heftig umkämpft und vom Rest der Welt so gut wie abgeschnitten war. Die russischen Truppen versuchten, die Stadt einzunehmen, bevor das Friedensabkommen in Kraft treten würde. Aber der General war zuversichtlich, dass ab Mitternacht die Kämpfe aufhören würden. Vielleicht könne ich mitkommen.



Aber der General rief nicht an. Er nahm auch den Hörer nicht ab. Als am nächsten Morgen viele deutsche Medien meldeten, dass die Waffenruhe gelte, wunderten wir Journalisten uns vor Ort. Nichts galt. Die Waffen ruhten nicht. Kurze Zeit später nahmen russische Truppen und Separatisten Debalzewe ein. Das Minsker Abkommen – es begann mit seinem massivsten Bruch.

Noch immer wird gekämpft

Das war vor vier Jahren. Seither wird weiter gestorben, mal mehr, mal weniger, jedenfalls ausreichend wenig, um verdrängen zu können, dass nicht weit weg von Warschau oder Berlin eine Gesellschaft vom Krieg zermürbt wird. Das Minsker Abkommen ist keine Lösung – es ist ein Instrument, das von Beginn an unzureichend zur Anwendung kam, weil es nicht im politischen Interesse liegt.



Noch immer wird gekämpft, noch immer werden schwere Waffen aus Russland über die Grenze gebracht, das hat eine Drohne der OSZE erst im Herbst dokumentiert. Interessiert das eigentlich noch irgendwen? Welche Redaktionen drucken noch Texte ab zu solchen Waffenlieferungen oder zum Scheitern der Waffenruhe?

Als vor fünf Jahren der Maidan-Aufstand in Kiew gewalttätig zu Ende ging, erwischte die Auseinandersetzung um die Ukraine die Mehrheit der deutschen Politiker und Medien ziemlich kalt, obwohl sich ein Konflikt schon früh abgezeichnet hatte. Ich war mir sicher: Aus den Fehlern in der europäischen Ostpolitik werden Lehren gezogen, der blinde Fleck, der die Ukraine für die meisten Redaktionen war, wird nun ausgeleuchtet.



Und tatsächlich: Medien, die vorher Ortsnamen in der Ukraine auf Russisch schrieben, schrieben sie nun auf Ukrainisch. In der ZEIT kamen Historiker wie Andreas Kappeler zu Wort, der einschlägige Fachbücher über Russland und die Ukraine geschrieben hat und beliebte Mythen mit Wissen abräumte. Den Unsinn von der "künstlichen Nation" zum Beispiel oder die Behauptung, "Kiew sei schon immer russisch" gewesen, wie es vor einigen Jahren auch in der ZEIT zu lesen war. Die Redaktionen schickten Journalistinnen und Journalisten los, in manchen Monaten waren die Hotels in Donezk ausgebucht, seitenlange Reportagen wurden gedruckt. Sprachen deutsche Politiker über eine deutsch-russische Annäherung, dann wurden sie daran erinnert, ihre Nachbarn einzubeziehen. Es tat sich etwas. Es musste sich ja auch etwas tun.