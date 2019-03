Im Fokus steht unter anderem eine Spende in Höhe von 132.000 Euro aus dem Sommer 2017. Die Schatzmeisterin des AfD-Kreisverbandes Bodensee – Alice Weidel ist dort stellvertretende Vorsitzende – schrieb am 10. August 2017 in einer Mail an mehrere Adressaten: "Ein Gönner aus der Schweiz unterstützt Alice mit wöchentlich mehreren tausend CHF". Kreischef Detlef Galland antwortete in der Korrespondenz, die ZEIT ONLINE vorliegt, erfreut mit "...!". Laut Polizei gingen in den drei Monaten vor der Bundestagswahl 2017 insgesamt 18 Teilbeträge auf ein Konto des Kreisverbandes ein, versehen mit dem Hinweis "Wahlkampfspende Alice Weidel".



Eine weitere Spende an den Kreisverband Bodensee in Höhe von 150.000 Euro floss Anfang 2018.



© Michael Heck Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Weiterhin gab es nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR im April 2018 eine bisher unbekannte weitere Zahlung von 9.000 Euro an Weidels Kreisverband. Der Rechercheverbund schreibt auch von zwei weiteren angeblichen Geldgebern, die 9.000 und 20.000 Euro spendeten. Die genaue Herkunft des Geldes ist unbekannt.



Auch die damaligen Landtagskandidaten Jörg Meuthen (Baden-Württemberg) und Guido Reil (NRW) bekamen in den Jahren 2016 und 2017 Wahlkampfunterstützung, vor allem in Form von Sachleistungen. Die finanzielle Höhe ist unbekannt. Fast 90.000 Euro habe seine Kampagne gekostet, inklusive Zeitungsinseraten, Flyern und Werbeplakaten, sagte Meuthen der Welt. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es sich um illegale Spenden gehandelt hat, hier also gegen das Parteiengesetz verstoßen wurde.