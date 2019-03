Der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel ist tot. Der frühere FDP-Vorsitzende starb im Alter von 82 Jahren, wie Parteichef Christian Lindner auf Twitter mitteilte. Er würdigte seinen Vorgänger als einen "aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter".

Der Tod von Klaus #Kinkel geht mir nahe. Er war ein aufrechter und bescheidener Mann mit Charakter, dessen freundschaftlichen Rat ich sehr geschätzt habe. Ich habe ihm viel zu verdanken. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 5. März 2019

Kinkel gehörte über viele Jahre hinweg zu den engsten Mitarbeitern des früheren Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Nach dessen Abschied aus dem Auswärtigen Amt übernahm Kinkel 1992 für sechs Jahre das Ministerium und war auch Vizekanzler der damaligen schwarz-gelben Koalition.

1991 in die FDP, bis 2002 im Bundestag

Der gebürtige Schwabe begann seine berufliche Karriere nach einem Jurastudium als Beamter im Bundesinnenministerium. 1979 war er der erste Zivilist an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes (BND). Nach dem Machtwechsel zu Schwarz-Gelb im Jahr 1982 kehrte er als Staatssekretär im Justizministerium in die damalige Hauptstadt Bonn zurück. In dieser Funktion war er nach dem Fall der Mauer auch am deutsch-deutschen Einigungsvertrag beteiligt.



1991 wurde der Spitzenbeamte dann Justizminister, erst damals trat er in die FDP ein. Ein Jahr später wurde er nach Genschers Rücktritt neuer Außenminister und 1993 auch Vizekanzler unter dem damaligen Regierungschef Helmut Kohl (CDU).



Zusätzlich übernahm Kinkel damals auch noch den Vorsitz der FDP. Nach mehreren Niederlagen bei Kommunal- und Landtagswahlen verzichtete er jedoch 1995 auf eine abermalige Kandidatur. Mit dem Wahlsieg von Rot-Grün verlor er 1998 sein Ministeramt.

Bis 2002 saß Kinkel dann noch im Bundestag. Später arbeitete er als Anwalt und übernahm den Vorsitz der Deutsche Telekom Stiftung. Zuletzt lebte er in Sankt Augustin bei Bonn.