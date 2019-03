Klaus Kinkel war kein typischer Berufspolitiker. Das hat er selbst gern betont. Tatsächlich war seine Karriere unkonventionell – zumal für die Bundesrepublik ab 1950, jene goldene Ära des westdeutschen Parteiensystems. Kinkel hatte, bevor er an die Spitze kam, keine Ochsentour in seiner Partei absolviert, er hatte keine Wahlen gewonnen oder mitreißende Interviews gegeben.

Überhaupt war er der FDP erst 1991 beigetreten, nachdem die ihn zum Bundesjustizminister gemacht hatte. Schon zwei Jahre später wurde er ihr Parteivorsitzender. Außerdem war er von 1992 bis 1998 Außenminister und von 1993 bis 1998 deutscher Vizekanzler. Eine größere Machtfülle kann ein Liberaler in der Bundesrepublik kaum erlangen.

Kinkel war ein erfahrener Spitzenbeamter. Ein weithin geschätzter Experte, ein versierter Jurist. Schon in den Siebzigerjahren hatte er für Hans-Dietrich Genscher, den langjährigen Frontmann der FDP, als Referent und Büroleiter gearbeitet. Von 1979 bis 1982 war Kinkel Leiter des Bundesnachrichtendienstes, danach fast ein Jahrzehnt Staatssekretär im Justizministerium. In Fachkreisen galt er als Macher im Hintergrund, als Kenner der komplexen politischen Materie, als Profi in der zweiten Reihe.

Die FDP sehnte sich nach Ruhe

Es war also nicht unbedingt zu erwarten gewesen, dass er Genscher im Amt des Außenministers nachfolgen und ein Jahr später Parteichef und Vizekanzler werden würde. Seine Nähe zu Genscher hatte dazu beigetragen. Aber auch das Bedürfnis der FDP nach Ruhe und Seriosität in dieser Zeit.



1/11 Zwischen den Mächtigen der Republik: Klaus Kinkel (Mitte) als Präsident des Bundesnachrichtendienstes mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsident Franz Josef Strauß und Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) bei einer Jubiläumsfeier des BND in Pullach 1981. Damals war er übrigens noch nicht FDP-Mitglied, das wurde er erst nach seiner Ernennung zum Minister 1991. © dpa 2/11 Klaus Kinkel und sein großes Vorbild Hans-Dietrich Genscher (r.): Von diesem übernahm er 1992 das Amt des Außenministers. © Andreas Altwein/dpa 3/11 1994 nahm Klaus Kinkel (Mitte) als Außenminister an einem Nato-Gipfel teil. Auf dem Foto amüsiert sich die Runde darüber, dass US-Präsident Bill Clinton (l.) Helmut Kohl (r.) wegen seiner Leibesfülle mit einem Sumoringer verglich. © Mike Sargent/AFP/Getty Images 4/11 Auf dem Höhepunkt seiner politischen Laufbahn war Klaus Kinkel Außenminister und Vorsitzender seiner Partei FDP – hier im Wahljahr 1994 während eines Parteitages in Nürnberg. © Michael Urban/Reuters 5/11 Die Reisen des Außenministers waren zuweilen beschwerlich, etwa, wenn es in die Krisenregion auf dem Balkan ging: Klaus Kinkel, unterstützt von einem Bundeswehrsoldaten, beim Anlegen von Splitterschutzweste und Fallschirm © dpa 6/11 1996 tagte der Bundestag noch in Bonn: Klaus Kinkel mit Kanzler Helmut Kohl (r.) © Tim Brakemeier/dpa 7/11 Nach der Bundestagswahl 1998 stieg Klaus Kinkel aus der Bundespolitik aus, es regierten nun SPD und Grüne. Den Sommerurlaub verbrachte er damals mit seiner Frau Ursula an der südniederländischen Nordseeküste. Zumindest seiner Frau war es nach eigenem Bekunden sehr recht, dass der vierfache Großvater nun wieder mehr Zeit für die Familie fand. © dpa 8/11 Letzte Bilder des Kabinetts Kohl nach der verlorenen Bundestagswahl 1998. Rechts am Tisch der damalige Kanzleramtsminister Friedrich Bohl © Fritz Reiss/AFP/Getty Images 9/11 Nach sechs Jahren im Auswärtigen Amt packte Klaus Kinkel, 61, in Bonn in seinem Amtszimmer 1998 seine Sachen. © Tim Brakemeier/dpa 10/11 Ahnengalerie im Auswärtigen Amt: Nach Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher war Klaus Kinkel der dritte Außenminister in Folge mit FDP-Parteibuch – und für elf Jahre auch der Letzte. Denn nach ihm übernahm mit Joschka Fischer 1998 erstmals ein Grüner dieses Amt. © Tim Brakemeier/dpa 11/11 Damals las man die Presse noch ausschließlich auf Papier: Klaus Kinkel (l.) 1998 mit seinem Amtsnachfolger Joschka Fischer von den Grünen im Bonner Bundestag © Reuters

Denn im selben Jahr, im Januar 1993, war Jürgen Möllemann, ein ebenso virtuoser wie unberechenbarer Wahlkämpfer, als Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister zurückgetreten. Er hatte mit dem offiziellen Briefpapier des Ministeriums für eine Geschäftsidee eines Verwandten geworben. Möllemann und sein effektheischender, nicht selten populistischer Politikstil galten zunächst als diskreditiert. Auch das Ansehen anderer FDP-Spitzenpolitiker litt in dieser Zeit unter diversen Affären oder Wahlniederlagen in den Bundesländern.

Kinkel war gewissermaßen der Anti-Möllemann. Er hatte sich nichts zuschulden kommen lassen und erschien als bestmöglicher Kompromisskandidat.