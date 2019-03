Ein großer Teil der Deutschen sieht in der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer keine passende Nachfolgerin für Kanzlerin Angela Merkel. 51 Prozent der Befragten halten Kramp-Karrenbauer laut dem ZDF-Politbarometer als Kanzlerin für ungeeignet. Nur 34 Prozent gaben an, ihr die Merkel-Nachfolge zuzutrauen.

Der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zufolge glauben zudem nur 41 Prozent, Kramp-Karrenbauer könne die CDU erfolgreich in die Zukunft führen. 44 Prozent tun dies demnach nicht. Unter den CDU-Anhängern vertrauen immerhin 60 Prozent auf Kramp-Karrenbauer. 31 Prozent glauben nicht an sie. Von ihren Fähigkeiten als mögliche Kanzlerin zeigen sich 53 Prozent der CDU-Anhänger überzeugt, 38 Prozent halten sie für ungeeignet.

In der Rangfolge der wichtigsten Politikerinnen und Politiker verliert die CDU-Vorsitzende ebenfalls. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) führt weiterhin mit einem Zustimmungswert von unverändert 1,5. Merkel folgt mit ebenfalls unverändert 1,4 vor Grünen-Chef Robert Habeck mit 1,2 (zuvor 1,4). Auf Platz vier liegt Finanzminister Olaf Scholz mit weiterhin 0,8. Kramp-Karrenbauer, die im Februar mit 1,4 noch weit vorne lag, erreicht nur noch einen Wert von 0,7.

Für das Politbarometer befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 12. bis 14. März 1.290 Wahlberechtigte. Die Fehlerquote liegt demnach bei zwei bis drei Prozentpunkten.



