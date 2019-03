Waffen nach Saudi-Arabien liefern? Also Rüstungsexporten zustimmen an ein autoritäres, menschenverachtendes Regime, das den Krieg im Jemen gnadenlos anheizt und mitverantwortlich ist für die laut Welthungerhilfe "größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit"? Würde die Bundesregierung nur den gesunden Menschenverstand und ihre eigenen Wähler befragen, dann wäre die Antwort ein klares: Nein! Doch da es ja auch noch internationale Partner und heimische Arbeitsplätze gibt, werden die Dinge komplizierter.



Erbittert streiten Union und SPD seit Wochen darüber, ob der nach der spektakulären Ermordung des Regierungskritikers Jamal Khashoggi von der großen Koalition verhängte Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien verlängert werden soll oder nicht. Die Sozialdemokraten drängen auf sechs weitere Monate Exportverbot, das eigentlich zum Monatsende ausläuft. CDU und CSU sind strikt dagegen. Kanzlerin Angela Merkel möchte auf die Bündnispartner Frankreich und Großbritannien zugehen, die hinter den Kulissen diskret, aber mit Macht ein Ende der Sanktion fordern. Grund: Von dem Exportstopp sind europäische Gemeinschaftsprojekte betroffen, also Waffen, deren Komponenten aus verschiedenen Ländern stammen. Frankreich und Großbritannien sind wirtschaftlich deutlich abhängiger von Rüstungsexporten als Deutschland. Beide, Franzosen wie Briten, werfen der Bundesregierung – und insbesondere der SPD – vor, den Export zu blockieren, um sich bei den Wählern einzuschmeicheln und damit die gewünschte vertiefte europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen zu gefährden. Von Europa reden und Deutschland durchsetzen wollen – das gehe nicht!



Alle drei Parteien der großen Koalition sind gerade dabei, sich in der Rüstungsdebatte massiv selbst zu beschädigen. Bei der SPD resultiert der Schaden daraus, dass sie zwei komplett konträre Ziele verfolgt und nicht bereit ist, eines der beiden aufzugeben. Das erste, oft mit der Verve historischer Bedeutung vorgetragene Ziel lautet: Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik! Um unabhängiger zu werden von den immer unzuverlässigeren USA des Präsidenten Donald Trump. Um Europa als einen Spieler in einer Weltpolitik zu halten, dessen Zentrum sich immer rascher nach China verlagert. Und um Geld zu sparen, da eine immer engere Zusammenarbeit der europäischen Armeen und der jeweiligen nationalen Rüstungsindustrien enorme Synergieeffekte verspricht.



Ein generelles Verbot ist nur national zu haben

Nur: Wer 28 Nationen zusammenbringen will, kann nicht verlangen, dass die übrigen 27 die Wertvorstellungen und Traditionen der Deutschen übernehmen. Europäisch kann die Außen- und in diesem Fall vor allem die Sicherheitspolitik nur werden, wenn sich die unterschiedlichen Player aufeinander zubewegen. Den Export von Gemeinschaftsprojekten zu genehmigen, in dem nur maximal 20 Prozent deutsche Bauteile enthalten sind, wäre etwa ein Schritt in Richtung mehr Europa. Nur ist die SPD (bisher) nicht bereit, ihn zu gehen.



Hier stößt sich das erste Ziel mit dem zweiten. Ein generelles Rüstungsexportverbot in Krisengebiete ist – in Anbetracht der deutlich laxeren Richtlinien und der erheblich größeren Bedeutung der Rüstungsindustrie andernorts – nur national zu haben. Aber auch da geraten die Genossen unter Druck, und zwar aus den eigenen Reihen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, eine der letzten Hoffnungsträgerinnen der Partei, ist alles andere als begeistert, dass der Exportstopp nach Saudi-Arabien jetzt bereits 300 Arbeitsplätze bei der Lürssen-Werft in Wolgast gefährdet.



Die SPD muss sich also entscheiden: entweder mehr Europa bei den Armeen – oder weniger Deutschland bei den Waffenexporten. Beides wird nicht zu haben sein.



Hohles Geschwafel von der Wertegemeinschaft

Beschädigt die mangelnde Glaubwürdigkeit die SPD in der Debatte, so tut sich die Union mit ihrer Tonlage einen Tort an. Man mag es noch als skurril betrachten, wenn die an notorischer emotionaler Unterzuckerung leidende Kanzlerin sich in ihrer jüngsten Regierungserklärung ausgerechnet die in der Bevölkerung traditionell unbeliebten Rüstungsexporte rauspickt, um sich öffentlich über ihren Koalitionspartner zu erregen. Ärgerlicher wird die Sache schon, wenn nicht wenige Sicherheitsexperten von CDU und CSU – wo kommen die übrigens alle plötzlich her? – wachsende Freude dabei empfinden, die Moral in der Politik verächtlich zu machen.



Natürlich kann man aus einer moralischen Grundüberzeugung heraus rigoros gegen Waffenexporte sein. Nicht nur gegen die in Krisengebiete, sondern prinzipiell gegen alle. Wer das zum Anlass nimmt, Häme und Spott über "selbst ernannte moralische Großmächte" auszuschütten, eine "Moralkeule" zu geißeln oder das dämliche Gerede von den "Gutmenschen" nachzuäffen, der entlarvt die hehren Worte von einer "wertegeleiteten Außen- und Sicherheitspolitik" oder einer "Wertegemeinschaft Europa" als das, was es angeblich doch nie sein will: als hohles Geschwafel. Die Politik leidet nicht an einem Zuviel bei der Moral, sondern an einem Zuwenig. Allen Lobgesängen auf den Pragmatismus zum Trotz.



Fasst man also das Dilemma der SPD und die Überheblichkeit der Union zusammen, so stellt man fest: In der Debatte um die Rüstungsexporte hat die Bundesregierung etwas hinbekommen, das man jeder Armee der Welt um die Ohren hauen würde: minimaler Erfolg bei maximalem Kollateralschaden.