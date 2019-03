Die Junge Union (JU) hat den niedersächsischen Juristen Tilman Kuban zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 31-Jährige setzte sich mit 62,7 Prozent gegen den Landtagsabgeordneten und thüringischen JU-Vorsitzenden Stefan Gruhner durch. Die Neuwahl auf dem außerordentlichen Deutschlandtag wurde nötig, weil der bisherige Vorsitzende Paul Ziemiak im Dezember neuer CDU-Generalsekretär geworden war.



Auf Kuban entfielen 200 Stimmen, der 34-jährige Gruhner bekam 119 Stimmen. Nach seiner Wahl rief Kuban die Junge Union zur Geschlossenheit auf. Es gebe nur eine Junge Union, die jetzt gemeinsam in eine Richtung laufen müsse, "weil der politische Gegner da draußen steht und nicht hier drinnen sitzt", sagte Kuban.



In seiner Wahlkampfrede hatte Kuban eine harte Linie in der Innenpolitik gefordert: "Wer sich in unserem Land nicht an unsere Gesetze halten will, ist in unserem Land nicht willkommen." Die CDU habe bei den Themen innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit politische Flanken geöffnet, die endlich wieder geschlossen werden sollten. Er stehe für einen starken Staat und konsequente Abschiebungen ausländischer Straftäter oder abgelehnter Asylbewerber. Auch Gruhner sagte unter dem Applaus der Delegierten, in diesem Land mache nicht der Prophet die Gesetze.

Kandidaten fordern sparsame Sozialpolitik

Es müsse verhindert werden, dass die Regierung mehr Geld für soziale Wohltaten ausgeben wolle als für Digitalisierung, sagte Gruhner. Ähnlich äußerte sich Gegenkandidat Tilman Kuban: Die Junge Union dürfe nicht zulassen, dass sich die Regierung mehr mit sozialen Wohltaten als mit Zukunftsthemen beschäftigte, sagte der Vorsitzende der Jungen Union in Niedersachsen.

Beide Bewerber stellten sich hinter die deutsche Autoindustrie, wetterten gegen Diskussionen um Schultoiletten für ein drittes Geschlecht und bekannten sich zu einer besseren Ausrüstung der Bundeswehr. Es könne nicht sein, dass Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mehr Kinder als funktionierende Flugzeuge habe, sagte Kuban in Anspielung auf die siebenfache Mutter.

Zudem teilten Gruhner und Kuban heftig gegen die Jusos sowie gegen die Grünen aus. "Die Grünen sind nicht unsere 'best buddies', sie sind unsere Gegner", sagte Gruhner. Bezogen auf Positionen der Jusos zur Abtreibung rief der Thüringer in den Saal: "Diese Chaoten dürfen niemals Verantwortung in unserem Land tragen." Beide Redner wurden mehrfach von heftigem Applaus unterbrochen.

Kuban könnte ins Europaparlament gewählt werden

Kuban will künftig mehr Mitgliederbeteiligung einführen: Bei den Entscheidungen zur Migrationskrise habe er sich beispielsweise eine Mitgliederbefragung gewünscht, genauso wie bei weitreichenden Neupositionierungen der Union wie etwa dem Ausstieg aus der Wehrpflicht. In der Europapolitik setzt er sich für mehr Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung und Umweltschutz ein. Zugleich plädiert er für eine stärkere Verbindung von Ökologie und Ökonomie und will mehr dafür tun, dass Deutschland Innovationsweltmeister bleibe.



In der Vergangenheit hatte Kuban außerem für mehr Generationengerechtigkeit geworben. So hatte er unter anderem die Abschaffung der Grunderwerbssteuer für das erste Eigenheim gefordert. Außerdem will er ein Deutschlandjahr einführen, in dem sich junge Menschen nach der Schule für die Gesellschaft einbringen.



Der Jurist ist seit drei Jahren Leiter der Rechtsabteilung bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen und führte bislang die Junge Union in Niedersachsen ab. Er kann aufgrund eines guten Listenplatzes damit rechnen, bei der Europawahl Ende Mai ins Europäische Parlament gewählt zu werden. "Ich wäre der erste Bundesvorsitzende, der ab Mai als Abgeordneter im Europäischen Parlament arbeitet", sagte er. "Das wäre eine starke Botschaft für eine Jugendorganisation, die Europa lebt und Europa als ihre Zukunft begreift."