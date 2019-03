Ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) Baden-Württemberg hat den Verein Uniter e.V. mitgegründet, der in Zusammenhang mit einem rechtsextremen Netzwerk mit Mitgliedern aus Sicherheitsbehörden aufgefallen ist. Wie die taz unter Berufung auf mehrere voneinander unabhängige Quellen berichtet, saß der LfV-Mitarbeiter auch im Vereinsvorstand. Demnach ist er Anfang 2017 aus dem Uniter-Vorstand zurückgetreten, ist aber bis heute im Vereinsregister eingetragen.



Bekannt wurde der Verein, der nach taz-Recherchen militärische Kampftrainings durchgeführt hat, durch den ehemaligen KSK-Soldaten André S.. Er ist nicht nur stellvertretender Vereinsvorsitzender, sondern hat unter dem Namen Hannibal auch Chatgruppen administriert, in denen sich so genannte Prepper auf einen "Tag X" vorbereiteten.



Generalbundesanwalt beobachtet Uniter e.V.

Der Generalbundesanwalt ermittelt in diesem Zusammenhang gegen mehrere Männer wegen "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat". Die Beschuldigten sollen unter anderem Feindeslisten geführt und die Tötung politischer Gegner besprochen haben. Einem der Chats gehörte auch der Bundeswehrsoldat Franco A. an, der wegen Terrorvorwürfen angeklagt ist. Laut taz gibt es große personelle und strukturelle Überschneidungen zwischen den Chatgruppen und dem Verein Uniter e.V., zu dem der Generalbundesanwalt einen so genannten Beobachtungsvorgang angelegt hat. Damit untersucht er die Bedeutung des Falls und die kriminelle Relevanz.

Das LfV verfügt nach Informationen der Zeitung auch über mindestens einen Hinweisgeber, der den Verfassungsschutz über Veranstaltungen des Vereins informiert. Auf taz-Anfrage teilte LfV-Sprecher Georg Spielberg mit, der Verein Uniter e.V. sei kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg, "weil keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es sich um eine Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung handelt".

Auch über den LfV-Mitarbeiter, der den Verein Uniter mitgegründet hat, möchte sich die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht öffentlich äußern.