Das regelt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Sie legt den Unterhaltsbedarf von Kindern im Trennungsfall fest und wird jedes Jahr in Koordinierungsgesprächen zwischen Familienrichterinnen und -richtern und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e. V. sowie aufgrund einer Umfrage bei den Oberlandesgerichten angepasst. Demnach orientiert sich der Anspruch für ein Kind am Einkommen des Unterhaltspflichtigen und am Lebensalter des Kindes.



Bis zu einem Nettoeinkommen von 1.900 Euro werden zum Beispiel bei einem Kleinkind 354 Euro pro Monat fällig, in vier Stufen steigt der Lebensunterhalt bis zum 18. Lebensjahr auf 527 Euro. Wer hingegen bis 5.500 Euro netto an Einkommen hat und unterhaltspflichtig ist, soll nach der Tabelle 567 Euro pro Monat für ein Kind bis fünf Jahre und 844 Euro im Monat für den volljährigen Nachwuchs zahlen, solange dieser noch in der Ausbildung ist und über kein eigenes Einkommen verfügt.

Die Tabelle ist für die Gerichte aber nicht verbindlich, sie ist nur eine Richtlinie. Bei mehreren Kindern werden Abschläge berechnet. Mindestens 1.300 Euro müssen dem unterhaltspflichtigen Elternteil allerdings für sich selbst verbleiben. Das Kindergeld wird auf den zu zahlenden Unterhalt angerechnet, das heißt, der unterhaltspflichtige Elternteil zahlt entsprechend weniger.