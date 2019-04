Kritik an der Gesetzesänderung kommt von der Opposition, Teilen der SPD und Hilfsorganisationen. Die Änderungen zielten auf Entrechtung, mehr Haft, soziale Isolierung und Verdrängen aus Deutschland durch Entzug von Sozialleistungen, kritisiert etwa Pro Asyl. Die Menschenrechtsorganisation fürchtet zudem, dass ihre Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer kriminalisiert werden, wenn sie abgelehnten Asylbewerbern Hinweise auf eine drohende Abschiebung geben.



Ursprünglich wollte der Innenminister neben Beamten auch Helfer bestrafen, die von einem Abschiebetermin erfahren und die Betroffenen warnen. Diese Regelung wurde nach Kritik wieder gestrichen. Strafen drohen nun Personen, die einen Beamten dazu bringen, ihm dieses Dienstgeheimnis zu verraten, und dieser wird deswegen bestraft. Dann könnte ein Helfer in bestimmten Fällen doch belangt werden, wegen Beihilfe.

Die geplante Unterbringung von abgelehnten Asylsuchenden in regulären Haftanstalten löst besonders viel Kritik aus. "Die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in normalen Gefängnissen wäre ein rechtswidriger Systembruch", sagte etwa der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae der Augsburger Allgemeinen. Er verwies auf das Europarecht, das verbiete, abgelehnte Asylbewerber mit verurteilten Straftätern zusammen in Gefängnissen unterzubringen. Auch mehrere Landesjustizminister sind gegen die Aufhebung des Trennungsgebots. Allerdings steht es den Ländern frei, ob sie die Möglichkeit, die mit der vorübergehenden Aufhebung geschaffen würden, nutzen wollen.

Einigen Innenpolitikern der Union gehen die Maßnahmen hingegen nicht weit genug. Sie hätten sich zum Beispiel härtere Maßnahmen gegen Personen gewünscht, die falsche Angaben über ihre Identität machen.