Inmitten der Debatten über dubiose Spenden hat die AfD ihren Europawahlkampf mit harscher Kritik an der EU und deren Einwanderungspolitik begonnen. Bei einer Kundgebung im baden-württembergischen Offenburg prangerte Spitzenkandidat Jörg Meuthen "unnütze bürokratische Verordnungen" an, die kein Mensch brauche. Der EU gelinge es zunehmend schlechter, ihren eigentlichen Aufgaben gerecht zu werden.

Bundesparteichef Alexander Gauland kritisierte vor allem die EU-Einwanderungspolitik: "Afrika ist ein riesiger Kontinent und reich an Bodenschätzen. Afrika kann und muss sich alleine helfen. 60 Jahre nach dem Ende der Kolonialzeit ist das nicht mehr Sache der Europäer." Jedes europäisches Land solle selbst entscheiden, wen es einwandern lasse. Meuthen sagte dazu, die Briten hätten für den Brexit gestimmt, weil sie den "Wahnsinn" der Einwanderungspolitik nicht mitmachen wollten. Wenn die EU an dieser "Fehlausrichtung" festhalte, werde es noch weitere Austritte geben.

Reform oder Austritt als "letzte Möglichkeit"

Die AfD hält laut ihrem Wahlprogramm Deutschlands Austritt aus der EU nach einer Volksabstimmung für unausweichlich, falls sich die die EU in absehbarer Zeit nicht radikal verändern sollte. Gauland und Meuthen betonten in Offenburg, die AfD ziehe es jedoch vor, die EU von innen zu verändern – ein "Dexit" sei nur eine "letzte Möglichkeit", sagte Meuthen.



Zudem kritisierte Gauland Bemühungen zur Begrenzung des Klimawandels. Klimawandel habe es immer gegeben, es sei unklar, welchen Einfluss die Menschen darauf hätten. "Weder Diesel-Verbote noch veganes Essen werden den Klimawandel stoppen", sagte er. "Klimaretter sind eine größere Gefahr als der Klimawandel."

Mögliche Bündnispartner: Fidesz, Lega, FPÖ

Meuthen sagte, die AfD trete für ein "Europa der Vaterländer" ein, mit nationalen, regionalen und kulturellen Unterschieden. Als mögliche Verbündete nannte er rechtspopulistische Parteien wie die französische Nationale Sammlungsbewegung (ehemals Front National), die österreichische FPÖ, die ungarische Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orbán sowie die italienische Lega von Innenminister Matteo Salvini. Zugleich kündigte er an, er werde am Montag auf Einladung Salvinis an einem Treffen in Mailand teilnehmen.

Die AfD erreicht in Umfragen zur Europawahl, die in Deutschland am 26. Mai stattfindet, momentan zehn bis elf Prozent der Stimmen. Sie war bei der Wahl 2014, nur ein Jahr nach der Parteigründung, auf sieben Prozent gekommen und mit sieben Abgeordneten in das EU-Parlament eingezogen. Wegen der 2015 erfolgten Spaltung der Partei ist Meuthen aktuell der einzige Europaabgeordnete der AfD. Er ist Mitglied in der europafeindlichen Fraktion "Europa der Freiheit und der direkten Demokratie", die derzeit von den Brexit-Befürwortern der britischen Ukip dominiert wird.

Zu den Vorwürfen wegen dubioser Spenden in den vergangenen Wochen äußerte sich Meuthen am Samstag nicht konkret. Er sprach von Verschwörungstheorien, die die AfD verunglimpfen sollten. Gegen die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und andere Mitglieder ihres AfD-Kreisverbands am Bodensee wird wegen Spenden in Höhe von 132.000 Euro ermittelt, die 2017 von einer Schweizer Firma überwiesen worden waren. Die AfD zahlte das Geld zurück. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt. Deutsche Parteien dürfen keine Spenden von Gönnern annehmen, die nicht EU-Bürger sind. Auch stehen Werbemaßnahmen einer Schweizer Firma in Landtagswahlkämpfen von Meuthen und Bundesvorstandsmitglied Guido Reil im Verdacht, illegale Parteispenden zu sein. Die AfD bestreitet das.