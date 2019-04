Vor den geplanten Beratungen der Bundesregierung über mehrere umstrittene Gesetzesvorhaben zu Abschiebungen und Einwanderung liegt ein neuer Kompromissvorschlag vor. Die Union bietet der SPD eine Altfallregelung für abgelehnte Asylbewerberinnen und -bewerber mit festem Job an, die über die im Gesetzentwurf für die sogenannte Beschäftigungsduldung vorgesehenen Möglichkeiten hinausgeht. Im Gegenzug sollte die SPD die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgeschlagenen Verschärfungen bei den Abschiebungen mittragen, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, der Deutschen Presse-Agentur.



Strittig sind zwischen den Koalitionären aktuell vor allem die Regelungen zum Bleiberecht für gut integrierte Ausländer, die mit einer Duldung in Deutschland leben, und die Regeln für wirksamere Rückführungen und Abschiebungen. CDU und CSU wollen erst dann im Bundestag über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten, wenn die SPD Seehofers Entwurf zu mehr Rückführungen zustimmt. Dieser sieht unter anderem erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft vor. Damit soll ein "Untertauchen" von Ausreisepflichtigen kurz vor einer geplanten Abschiebung verhindert werden. Außerdem will die Union Ausreisepflichtige, die ihre eigene Abschiebung hintertreiben, sanktionieren. Sie sollen nur eine Art "Duldung light" erhalten.

"Die Koalition hat sich in den Verhandlungen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz momentan leider verhakt", sagte Middelberg. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Mittwochabend mit führenden Koalitionspolitikerinnen und -politikern über die Umsetzung der ins Stocken geratenen Gesetzespläne in der Migrationspolitik beraten.



Dabei soll es auch um zwei neue Vorschläge von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gehen: die Anpassung der Geldleistungen für Asylbewerber sowie Deutschkurse und Beschäftigungsangebote für Geduldete, deren Ausreise nicht kurzfristig zu erwarten ist. Middelberg warnte davor, diese beiden Vorschläge auch in das Paket der umstrittenen Entwürfe aufzunehmen. Seiner Ansicht nach könnte das "zügige Resultate gefährden".