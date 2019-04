Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu einem längeren Aufschub für einen Austritt Großbritanniens aus der EU bereit, stellt dafür aber Bedingungen. Der Brexit könne auch über die von Großbritannien erbetene Fristverlängerung bis zum 30. Juni hinaus verschoben werden, sagte Merkel während einer Regierungsbefragung im Bundestag. Dabei könne es "durchaus um mehrere Monate" gehen. Bei einem längeren Verbleib Großbritanniens in der EU müsse aber sichergestellt sein, "dass die europäischen Institutionen weiterhin ordnungsgemäß funktionieren können". Großbritannien müsse sich dann an der Europawahl beteiligen und die Bereitschaft zeigen, bei Entscheidungen konstruktiv mitzuwirken.

Die Verschiebung des Austritts solle aber so kurz wie möglich sein, sagte Merkel. Sie sollte aber "ein bisschen Ruhe" bei der Planung des weiteren Austrittsverfahrens ermöglichen, damit die EU sich "nicht alle zwei Wochen mit dem Thema befassen" müsse. Merkel wies darauf hin, dass es vom Zeitpunkt ihrer Rede vor dem Bundestag "nur noch knapp 59 Stunden Zeit" gebe, "um gemeinsam einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verhindern". Für die Bundesregierung gelte, "dass ein solches Szenario nicht in unserem Interesse ist".

Frankreich will Druck aufrechterhalten

Am Abend wollen die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden EU-Staaten auf einem Sondergipfel in Brüssel über den britischen Wunsch nach einem Aufschub des Brexit-Datums vom 12. April auf den 30. Juni beraten.Dort wird es voraussichtlich nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie gehen: Also wie viel Zeit den Briten zugestanden wird – und was sie dafür tun müssen.

Merkel sagte, eine Verlängerung könnte so ausgestaltet sein, dass Großbritannien jederzeit austreten könne, wenn das Unterhaus dem Austrittsabkommen mit der EU doch noch zustimmt. Sie will sich vor Beginn des Brüsseler Gipfels am Abend mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu treffen. Dessen Regierung möchte offenbar den Druck auf Großbritannien aufrechterhalten. Eine Entscheidung über eine lange Verschiebung sei nicht zwingend, sagte ein französischer Diplomat. Wenn May in Brüssel keine ausreichenden "Klarstellungen" zum weiteren Vorgehen liefere, "müssen wir den Druck aufrechterhalten und ein anderes Datum finden" für den Beschluss über eine mögliche lange Verschiebung.

Aus Frankreich kommt die Idee, die Briten an eine Art Katzentisch zu setzen: Es müsse "Verpflichtungen" geben, dass London Entscheidungen, bei denen Einstimmigkeit nötig sei, nicht verhindern könne, sagte ein frnazösischer Diplomat. De facto müssten die Briten in einer solchen Mitgliedschaft zweiter Klasse auf ihr Veto-Recht verzichten.

Ähnlich äußerte sich auch Belgiens Premierminister Charles Michel. Er forderte einen "Schleudersitz": Sollte Großbritannien während der Verlängerung gegen die Interessen der EU verstoßen, müsste das Land automatisch aus der Union fliegen.



Die Verlängerung dürfe nicht dazu dienen, "das ordentliche Funktionieren der Unionsinstitutionen zu untergraben", heißt es nach AFP-Informationen im Entwurf der Gipfelerklärung. Die Regierung in London müsse "von jeglicher Maßnahme absehen, die das Erreichen der Unionsziele gefährden könnte". Dort ist ebenfalls von einer "Schleudersitz"-Klausel die Rede, wenn Großbritannien nicht an der Europawahl Ende Mai teilnimmt. Dann würde das Land zum 1. Juni automatisch ausscheiden.