Gegner der Ausweitung sorgten sich in der Vergangenheit häufig um den Missbrauch des Wahlrechts. So argumentierte Heinrich Lang, Professor für Öffentliches Recht in Greifswald, 2016 in einem Forschungsbericht für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Anders als das Bundesverfassungsgericht im Januar 2019 sah Lang nämlich keine Pauschalisierung in der bisherigen Handhabung. Die Richter würden schließlich einzeln prüfen, ob ein Mensch betreut werden soll und in welchen Bereichen. Wenn in dem Verfahren die Entscheidungsunfähigkeit eines Menschen in allen Angelegenheiten festgestellt wird, sei auch davon auszugehen, dass die Person nicht an Wahlen teilnehmen kann, schreibt Lang in dem Bericht. Eine Ausweitung des Wahlrechts würde dazu führen, dass entscheidungsunfähige Menschen wählten. Und dann bestehe die Gefahr, dass sich ein Akt der demokratischen Selbstbestimmung in das Gegenteil – nämlich Fremdbestimmung – wandele.