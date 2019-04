Christian Lindner bleibt Bundesvorsitzender der FDP. Der 40-Jährige erhielt auf dem Parteitag in Berlin 519 von 599 gültigen Delegiertenstimmen. Das entsprach einem Anteil von 86,6 Prozent. Rund ein Dutzend der Delegierten stimmten gegen Lindner, drei Prozent enthielten sich. Es gab keinen Gegenkandidaten. Lindner dankte für ein "tolles Ergebnis, das motiviert, weiterzumachen". Bei der letzten Vorsitzendenwahl hatte er noch 91 Prozent Zustimmung erhalten.



Zuletzt hatte es intern Kritik am Partei- und Fraktionschef gegeben. So wurde sein Umgang mit den jugendlichen Aktivisten von Fridays for Future insbesondere in der Nachwuchsorganisation der Julis nicht gutgeheißen.

In seiner rund eineinhalbstündigen Parteitagsrede hatte Lindner die Debatte über Enteignungen von Immobilien als linkspopulistisch bezeichnet. Nach einem Grußwort auf Chinesisch warnte er vor Einschränkungen individueller Freiheiten im Namen des Klima- und Umweltschutzes. Kritik übte er unter anderem an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und den Grünen.

Für die nächsten Jahre gab Lindner das Ziel aus, dass sich die FDP eine "stabile Anhängerschaft" im zweistelligen Prozentbereich sichern solle. Außerdem sollten die Liberalen in allen Landtagen vertreten sein und im Bund wie in den Ländern Regierungsverantwortung übernehmen, sagte der Parteivorsitzende.