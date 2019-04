Angesichts des drohenden harten Ausstiegs aus der EU setzt die britische Premierministerin Theresa May auf einen weiteren Brexit-Aufschub und eine Kompromisssuche mit der Opposition. Sie wolle mit Labour-Chef Jeremy Corbyn in überparteilichen Gesprächen einen Ausweg finden, sagte May. Das Land werde auch eine Fristverlängerung des Austrittstermins über den 12. April hinaus brauchen. Ist der Plan der Regierungschefin ein Ausweg aus der verfahrenen Situation?

Mays Initiative komme überraschend, schreibt die Brüsseler Zeitung De Tijd. Erst kurz vor der auslaufenden Frist sei die britische Premierministerin bereit, nach einem Kompromiss zu suchen, für den es eine Mehrheit im Parlament gibt. "Mays Pokerspiel wird die politischen Gemüter in Großbritannien nicht besänftigen. Die Befürworter und die Gegner werden sich weiterhin mit gezogenen Messern gegenüberstehen. In einem solchen Klima ist jeder Kompromiss suspekt. Mit dieser Initiative spielt May ihren letzten Trumpf aus." Misslinge das Vorhaben, werde ein harter Brexit wieder wahrscheinlicher. "Irgendwann muss das aufhören. Und wie der französische Präsident Emmanuel Macron sagt: Europa kann die politischen Probleme der Briten nicht lösen. Es ist das ultimative Glücksspiel einer Premierministerin, die am Ende ist."

Der britische Guardian wundert sich über den Zeitpunkt von Mays Ankündigung. Es habe der Premierministerin längst klar sein müssen, dass sie auf Unterstützung über Parteigrenzen hinweg angewiesen sein werde. "Damit so lange zu zögern und dann solche Vorbedingungen zu stellen bedeutet, dass May mit dem Feuer spielt", kommentiert das Blatt. "Es spricht Bände, dass die Premierministerin erst mit dem Rücken an der Wand zur Vernunft kommt und nun akzeptiert, dass die seit Langem vorgebrachten Argumente ihrer Opponenten mit berücksichtigt werden müssen. Die Frage ist, ob sie dafür im Herzen wirklich so offen ist wie die Tür zu ihrem Amtssitz Downing Street Nr. 10. (...)"

Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt, May habe "endlich das getan, was viele ihrer Kritiker schon lange von ihr gefordert hatten: Sie hat den Versuch aufgegeben, die Brexit-Hardliner unter den Tories auf ihre Seite zu ziehen. (...) Dieser Plan ist allerdings ein politischer Hochseilakt, und er könnte im äußersten Fall damit enden, dass die Parteienlandschaft in Großbritannien in ein paar Jahren um einiges anders aussehen wird als heute. Dass Theresa May nun dazu bereit ist, zeigt vor allem, wie weit sie inzwischen in die Enge getrieben worden ist. Denn sie geht damit das für sie untypische, beträchtliche Risiko ein, dass es zu einer Spaltung der Konservativen Partei kommen könnte – der Partei, welche seit Jahrzehnten Mays politische Heimat ist. Die Zerreißprobe, der die Partei durch den Brexit ausgesetzt wurde, wird von May nun noch auf die Spitze getrieben."

Die liberale französische Tageszeitung L'Opinion kommentiert: "Unfähig, selbst eine Lösung zu finden, werden sich die Briten erneut an den Kontinent (EU) wenden, um zu versuchen, den 27 (verbleibenden EU-Mitgliedsstaaten) eine neue Frist abzuringen. Aber die Europäer müssen jetzt aufhören, nachsichtig zu sein. Denn was in London geschieht, würde in gleicher Weise in jedem anderen Land geschehen, das mit einem Projekt konfrontiert ist, das so atemberaubend ist wie der Bruch mit Europa – mit einem Teil von sich selbst. Also sollte dies zumindest all jenen als Beispiel dienen, die vorgeschlagen haben, eines Tages dem gleichen Weg des Austritts zu folgen."