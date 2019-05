In der Sozialismusdebatte – ausgelöst von einem Interview des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert in der ZEIT – hat SPD-Chefin Andrea Nahles mehr Gelassenheit gefordert und an die Traditionen ihrer Partei erinnert. "Wer sich ein bisschen auskennt in der SPD, der weiß, dass solche Debatten auch schon von anderen Juso-Vorsitzenden ausgelöst wurden, etwa von Gerhard Schröder", sagte sie zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung der SPD-Fraktionsvorsitzenden in Leipzig. "Ich war selbst mal Juso-Vorsitzende. Ich kann die Aufregung nicht nachvollziehen." Das gehöre zum "Traditionsbestand" der SPD.

Ist Sozialismus eine Methode oder ein Ziel? Was sind Korrekturen an der Marktwirtschaft und was schon Systemwechsel? Ein Gespräch mit dem Juso-Vorsitzenden @KuehniKev über eine radikale Alternative. https://t.co/V6ZejPa9kh — ZEIT ONLINE (@zeitonline) 1. Mai 2019

Kühnert hatte in dem ZEIT-Interview unter anderem gesagt, er trete für eine Kollektivierung großer Unternehmen "auf demokratischem Wege" ein. Ohne Kollektivierung sei "eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar", sagte der Vorsitzende der linken SPD-Jugendorganisation. Am Beispiel des Autoherstellers BMW hatte er ausgeführt: "Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW 'staatlicher Automobilbetrieb' steht oder 'genossenschaftlicher Automobilbetrieb' oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht." Entscheidend sei, dass die Verteilung der Profite demokratisch kontrolliert werde. "Das schließt aus, dass es einen kapitalistischen Eigentümer dieses Betriebes gibt."



"Richtige Fragen – und trotzdem falsche Antworten"

Außerdem will Kühnert den Besitz von Immobilien in Deutschland beschränken. Er finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell sei, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, so der Juso-Chef. "Konsequent zu Ende gedacht sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt." Noch besser seien seiner Meinung nach genossenschaftliche Lösungen, im Optimalfall gebe es überhaupt keine privaten Vermietungen mehr.

So wie andere SPD-Politikerinnen und -Politiker vor ihr, unterstützt auch Nahles diese Positionen explizit nicht. "Ich finde die Antworten, die Kevin Kühnert gibt, falsch", sagte sie in Leipzig. "Und sie sind auch keine Forderungen der SPD", fügte sie hinzu. "Dass der Vorsitzende der Jungsozialisten jung und sozialistisch argumentiert, empfinde ich aber nicht als aufregend." Davon genervt sei sie nicht, antwortete Nahles auf eine entsprechende Frage. Für solche Äußerungen gebe es nie den richtigen Zeitpunkt. "Man kann richtige Fragen stellen und trotzdem falsche Antworten geben", schloss sie.

In einem Interview mit dem Spiegel hatte Kühnert seine Aussagen indes bekräftigt. "Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe", sagte er. Die empörten Reaktionen zeigten seiner Meinung nach, "wie eng mittlerweile die Grenzen des Vorstellbaren geworden sind". Er fügte hinzu: "Da haben 25 Jahre neoliberaler Beschallung ganz klar ihre Spuren hinterlassen."