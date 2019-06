Wie ist die Ausgangslage?



Die CDU war mal so was wie die Staatspartei in Thüringen. Nach der Wende regierte sie unangefochten – über zehn Jahre sogar allein ohne Koalitionspartner. Der erste große Dämpfer kam 2009, als die Christdemokraten über zehn Punkte verloren und auf 31,2 Prozent abstürzten. 2014 kämpfte sich Spitzenkandidat Mike Mohring zwar wieder leicht nach oben. Es half nichts. Die CDU musste die Staatskanzlei übergeben, ausgerechnet an den Linken Bodo Ramelow. Das schmerzt bis heute.

In Umfragen pendelt die CDU derzeit um die 27 Prozent und wäre damit stärkste Kraft vor der Linkspartei mit 25. Bei der EU-Wahl wurden die Christdemokraten stärkste Kraft mit zwei Prozent Vorsprung vor der AfD.



Wie tickt der Landesverband und wie geht er in den Wahlkampf?

Seit Jahren arbeitet die CDU akribisch am Projekt Regierungsrückübernahme in Erfurt. "Aufbruch 2019" ist die Überschrift für den Wahlkampf.

Mohring, zuletzt auch aufgerückt ins CDU-Präsidium, gilt als so was wie die Stimme des Ostens in der CDU. Mal mit Verve, mal fast bettelnd, appelliert er, 5G-Modellregionen in den ländlichen Raum im Osten zu holen – oder in Innovationscluster zur künstlichen Intelligenz zu verwandeln.



Die Ausgangslage für den Wahlkämpfer in der Opposition ist dankbar. Man wird sich an der rot-rot-grünen Landesregierung abarbeiten – und läuft so nicht Gefahr, einen Abnutzungswahlkampf mit der AfD zu verlieren.

Auch wenn Ramelow bewiesen hat, dass Linke unfallfrei regieren können – das gestehen sogar Christdemokraten ein –, ist er angreifbar. An einer Gebietsreform ist die Landesregierung gescheitert – was die CDU im Wahlkampf zu nutzen wissen wird.

Wer könnte mit wem regieren?

Die Regierungsbildung wird kompliziert. Die aktuelle Landesregierung aus Linken, SPD und Grünen hat derzeit keine Mehrheit mehr. Eine Koalition mit der AfD schließt die CDU kategorisch aus – der thüringer Landesverband unter Björn Höcke gehört zu den extremsten der Partei. Als einzige mögliche Zweierkoalition hätte ein Bündnis aus CDU und Linkspartei eine sichere Mehrheit – was sich in der CDU derzeit keiner vorstellen mag.



Blieben nach aktuellem Stand nur noch ideologisch inkonsistente, große, bunte Bündnisse, mit einer extrem rechten und starken linken Opposition. "Weimarer Verhältnisse" unken schon manche Christdemokraten aus Thüringen in Erinnerung an die erste deutsche, schwer regierbare, Republik.