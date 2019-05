Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans mahnt nach den Verlusten bei der Europawahl einen konsequenten Erneuerungsprozess der CDU an. "Wir stecken als Volkspartei in einer handfesten Krise", sagte er der Rheinischen Post. "Der Prozess der Kernschmelze, in den die Volksparteien europaweit geraten sind, hat Deutschland erfasst. Auch die CDU ist davon betroffen."

Mit Blick auf die Abwanderung junger Wähler sagte Hans: "Wir müssen die jungen Menschen dort abholen, wo sie stehen. In den vergangenen Jahren sind wir dem Trugschluss aufgesessen, dass Jugendliche mit fortschreitendem Alter von alleine zu den Volksparteien kommen." Das sei fatal. "Wir müssen junge Menschen ernst nehmen. Dass wir mit einem elfseitigen PDF-Dokument auf Kritik aus dem Netz reagiert haben, ist ein Beispiel dafür, wie verkrampft wir vorgehen."



Hans bezog sich damit auf einen Faktencheck, den die CDU nach Kritik des YouTubers Rezo veröffentlicht hatte. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer brachte am Montag zudem Regeln für "Meinungsmache" im Internet in Wahlkampfzeiten ins Gespräch und wurde dafür kritisiert.



Auch den Umgang seiner Partei mit Umweltthemen hält Hans für fragwürdig. "Wir konnten beim Thema Klimaschutz nicht die richtigen Antworten geben, obwohl die Bewahrung der Schöpfung zur DNA der CDU gehört." Vor den Europawahlen habe die CDU beim Thema "Klimaschutz zu sehr herumlaviert".

Die CDU hatte bei den Europawahlen am Sonntag deutliche Verluste hinnehmen müssen, während die Grünen große Zuwächse errangen und die SPD von Platz zwei verdrängten.