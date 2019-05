Neuer Präsident der Bundesärztekammer ist Klaus Reinhardt. Der 59-Jährige aus Bielefeld folgt auf Frank Ulrich Montgomery, der acht Jahre lang an der Spitze der obersten Ärztevertretung auf Bundesebene stand. Reinhardt, bisher Vorsitzender des Hartmannbundes, konnte sich auf dem Deutschen Ärztetag in Münster im dritten Wahlgang knapp gegen Martina Wenker, Präsidentin der niedersächsischen Ärztekammer, durchsetzen. Im entscheidenden Wahlgang bekam der 59-Jährige 124 Stimmen, während Wenker 121 Stimmen erhielt.



Ursprünglich hatten sich vier Kandidaten um das Amt beworben. Nach dem ersten Wahlgang zog der viertplatzierte Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin, seine Kandidatur zurück. Im zweiten Wahlgang schied dann der Präsident der bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, als Drittplatzierter aus.

Der nun zum Ärztepräsident gewählte Reinhardt lag in allen Wahlgängen jeweils wenige Stimmen vor Wenker. Diese wäre bei einem Wahlerfolg die erste Frau an der Spitze der Bundesärztekammer geworden. Die Amtszeit des Allgemeinmediziners mit Praxis in Bielefeld beträgt vier Jahre. Montgomery, der am Freitag seinen 67. Geburtstag feiert, hatte sich für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung gestellt.