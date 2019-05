Deutschland bleibt ein proeuropäisches Land. Rund 70 Prozent der abgegebenen Stimmen dieser Europawahl entfielen auf Grüne, SPD, Union und Linke – alles Parteien, die die EU positiv sehen. In den Nachwahlbefragungen der ARD sprachen sich mehr als 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür aus, dass Europa künftig wieder mehr gemeinsam handelt und nicht nur jeder auf sich schaut. 2014 waren nur 70 Prozent.

Das ist eine wichtige Nachricht, auch wenn sie durch die historisch schlechten Ergebnisse von Union und SPD erst mal in den Hintergrund rückt und die Frage nach der Halbwertszeit der großen Koalition die Debatten in den Fernsehstudios bestimmt.

Die AfD, die auch über einen "Dexit" fabuliert hat, bleibt mit zehn Prozent unter ihren eigenen Erwartungen und unter dem Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl. Auch das ist in diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit mehr.



Ein Klischee über die Deutschen besagt, dass sie keine Veränderungen mögen. Die ganz großen Visionen, Wagemut gar, das ist nichts für Deutschland – die politische Experimentierfreude hält sich in engen Grenzen. Vielleicht haben die Deutschen auch deswegen trotz eines langweiligen und inhaltsarmen Wahlkampfs der populistischen Versuchung bisher ganz gut widerstanden.



Auch die Grünen orientieren sich an der Mitte

Die große Mehrheit der Deutschen schätzt die Europäische Union und sieht die Vorteile für das eigene Leben. Doch die Europaliebe ist weniger heißblütig, sondern vielmehr pragmatisch. Die Deutschen wollen die Freizügigkeit, den gemeinsamen Binnenmarkt und den Euro erhalten. Aber wenn es um mehr Macht für die EU-Kommission geht, eine europäische Sozialpolitik oder eine gemeinsame Armee, sind sie deutlich zögerlicher: So sagte beinahe jeder zweite Wähler bei der Frage nach den Gründen für seine Wahlentscheidung auch, Europa mische sich zu sehr ein.

Diese proeuropäische Ambivalenz zeigt sich im Wahlergebnis: Stärkste Partei in Deutschland bleibt die Union. Sie steht für ein Euro0pa des Status quo, nicht mehr. Angela Merkel sagt, Europa liege ihr am Herzen. Aber auf die Visionen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Vertiefung der Union hat sie bis heute nicht wirklich inhaltlich geantwortet. Anders als mancher in der SPD würde sie niemals von "Vereinten Staaten Europas" träumen. Ihr Deutschland hat Südeuropa in der Migrationsfrage bis heute weitgehend im Stich gelassen. Doch als ein Euro-Austritt Griechenlands im Raum stand, hat Merkel alles unternommen, das zu verhindern.

Das Gute bewahren, aber gleichzeitig nicht zu viel Neues wagen. Das ist in Deutschland nach wie vor mehrheitsfähig.

Daran ändert auch nichts, dass auf Platz zwei in der Wählergunst nun die Grünen folgen. Jeder dritte unter 25-Jährige hat für sie gestimmt. Aber wurden sie aufgrund ihres europapolitischen Programms gewählt? Eher nicht. Die Grünen haben mit dem Klimaschutz eine Leerstelle besetzt. Ohne die Grünen und die freitäglichen Schülerproteste (Fridays for Future) hätten das die etablierten Parteien wohl nie verstanden. Das Wahlergebnis ist nichts anderes als eine schallende Ohrfeige für alle, die den Klimaschutz bisher zum B-Thema gemacht haben.

Die Lage der EU muss pragmatisch betrachtet werden

Die Grünen profitieren auch davon, dass die Partei viel bürgerlicher und kompromissbereiter auftritt als früher. Sie verspricht Veränderung, aber bleibt dabei realistisch. Für eine "moderne, bürgerliche Politik" lobt sie selbst die Mehrheit der Unionswähler. Die Grünen haben gut erkannt, was sie der politischen Mitte zumuten können und was nicht.

Was bedeutet das für die deutsche Europapolitik? Sie muss vor allem beim Klimaschutz konkreter werden, sollte aber die Mitte nicht aus dem Auge verlieren. Die Deutschen wünschen sich eine gemeinsame Außenpolitik - gegen China und notfalls auch die USA. Die Migrationsfrage hat diesen Wahlkampf nicht dominiert, aber jeder Dritte sieht das Thema weiter als "wichtiges Problem", für das es bisher noch keine gute Lösung gibt. Eine radikale Vergemeinschaftung der Finanzpolitik würde in Deutschland für viele Diskussionen sorgen.



Der deutsche Europapragmatismus trifft zudem auf eine EU, für die die Bewahrung des Status quo schon schwer genug ist. Auch wenn der Rechtsruck nicht so groß ausfällt wie befürchtet, die gemeinsamen Interessen der bald 27 Staaten sind derzeit klein. Eine deutsche Regierung, egal welcher Couleur, wird sich in den kommenden Jahren bei all diesen Fragen in der EU für Kompromisse einsetzen müssen. Wenn sie dabei neue Ideen mit viel Pragmatismus verbindet, kann es gut werden. Aber auch nur dann.