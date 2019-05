Im vergangenen Jahr ist die Zahl linksgerichteter Gewalttaten im Vergleich zu 2017 gesunken. Das berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf Polizeikreise. Demnach soll es im Jahr 2018 etwas mehr als 1.300 Gewaltdelikte gegeben haben, die Autonome und andere Linke verübten. Im Jahr zuvor wurden demnach noch 1.967 linke Gewalttaten gezählt. Auch bei linksextremistischen Straftaten insgesamt ergab sich laut Polizei ein Rückgang von 9.752 im Jahr 2017 auf gut 7.000 im vergangenen Jahr.

Der Polizei zufolge ist der Hauptgrund dafür vor allem das Fehlen eines Großereignisses wie der G20-Gipfel in Hamburg im Jahr 2017, schreibt die Zeitung. Damals war es zu zahlreichen linken Protesten und anschließenden Festnahmen gekommen. Laut Polizei gebe es allerdings keinen Grund zur Entwarnung. Die Ausschreitungen im Hambacher Forst seien ein Beleg für die Bereitschaft von Linksextremisten, weiterhin schwere Gewalttaten zu verüben. In der Region westlich von Köln versuchen militante wie auch friedliche Klimaschützer, den Energiekonzern RWE an einer Ausweitung des nahen Braunkohletagebaus in das Waldgebiet hinein zu hindern. Hierbei kommt es immer wieder zu Angriffen auf Mitarbeiterinnen von RWE und die Polizei.

Die Zahl rechtsextremer Straftaten veränderte sich dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr hingegen kaum. Neonazis und andere Rechte hätten etwas mehr als 20.000 Straftaten verübt, zuvor seien es 20.520 gewesen. Die Zahl der rechten Gewalttaten sei leicht gestiegen berichtet der Tagesspiegel. 2017 hatte die Polizei 1.130 rechte Gewaltdelikte festgestellt.

Am kommenden Dienstag wollen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, die neuen Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität vorstellen.