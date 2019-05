70 Jahre Grundgesetz, 30 Jahre Mauerfall: Wir wollen die historischen Jubiläen dieses Jahres als etwas Zusammenhängendes betrachten. Deshalb starten wir die Serie "Deutschland 70/30". In diesem Interview spricht der Verfassungsrechtler Horst Dreier das Grundgesetz über die Vor- und Nachteile unseres Grundgesetzes.



ZEIT ONLINE: Herr Professor Dreier, in diesem Jahr wird das Grundgesetz 70 Jahre alt, und die Verfassung der Weimarer Republik wird 100. Die übliche Einschätzung ist: Das Grundgesetz hat aus den Fehlern von Weimar gelernt. Stimmt das?

Horst Dreier: Nicht wirklich. Zunächst einmal, positiv formuliert: Es steckt viel mehr Weimar im Grundgesetz, als man gemeinhin meint. Schauen wir nur auf die fundamentalen Verfassungsprinzipien: Demokratie, Rechts- und Sozialstaat, Republik, Föderalismus, all das kannte natürlich auch Weimar. Artikel 1 der Weimarer Verfassung lautet: "Die Staatsgewalt geht vom Volke aus." Im Grundgesetz heißt es fast wortgleich: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus." Das Grundgesetz ist weniger Neuanfang als Weiterentwicklung dessen, was in der Weimarer Verfassung schon vorhanden war.

ZEIT ONLINE: Trifft es zu, dass die Grundrechte in Weimar nur Programmsätze waren, bloße Leerformeln, ohne unmittelbare Wirkung?

Horst Dreier ist Staatsrechtsprofessor an der Universität Würzburg und Herausgeber eines führenden Grundgesetz-Kommentars.

Dreier: Nein. Das ist eine nachträgliche Fiktion der bundesdeutschen Staatsrechtslehre. Die klassisch-liberalen Grundrechte, die wir im Grundgesetz haben, galten auch schon in der Weimarer Verfassung mit aktueller, unmittelbarer Wirkung. Nur wird das auch heute immer noch nicht überall zur Kenntnis genommen. Weil es nicht in die Schablone passt: Weimar war fehlerhaft, das waren vierzehn verlorene Jahre, das Grundgesetz macht alles besser.

Nein, es lag nicht an Konstruktionsfehlern

ZEIT ONLINE: Was unterscheidet das Grundgesetz von der Weimarer Verfassung?

Dreier: Der größte Unterschied besteht darin, dass von einem semi-präsidentiellen System auf ein rein parlamentarisches Regierungssystem umgestellt wurde.

ZEIT ONLINE: Wie war die Verfassung von Weimar angelegt?

Dreier: Die Weimarer Verfassung basiert auf einem klug austarierten Gleichgewichtssystem zwischen Präsident und Parlament, jedenfalls wenn man sich das Normengerüst anschaut: Der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen, umgekehrt kann der Reichstag ein Verfahren zu dessen Absetzung einleiten. Der Reichspräsident kann Notverordnungen erlassen, der Reichstag kann sie mit Mehrheit wieder aufheben. Der Reichspräsident ernennt den Reichskanzler, der aber das Vertrauen des Reichstags benötigt. Die Konstruktion ist gut durchdacht. Bei einem entscheidungsunwilligen oder -unfähigen Parlament kann der Reichspräsident die Zügel in die Hand nehmen. Zeigt dieser autoritäre Tendenzen, dann kann das Parlament sagen, stopp, da machen wir nicht mit – vorausgesetzt, die demokratischen Parteien sind in der Mehrheit.

ZEIT ONLINE: Üblicherweise wird argumentiert, die Weimarer Verfassung sei an ihren Konstruktionsfehlern gescheitert.

Dreier: Nein, es hat nicht an vermeintlichen Konstruktionsfehlern gelegen. Das Weimarer Regierungssystem ist weltweit und europaweit verbreitet, etwa in Österreich, Frankreich oder Portugal. Was bei uns als Fehlkonstruktion gilt, funktioniert andernorts seit Jahrzehnten reibungslos.



Die Macht hat sich auf den Kanzler verlagert

ZEIT ONLINE: Das Grundgesetz geht einen anderen Weg.

Dreier: Ja, der Bundeskanzler ist heute viel stärker, als es der Reichskanzler in Weimar je war. Die Macht hat sich vom Reichspräsidenten verlagert auf den Bundeskanzler. Mit einer Ausnahme allerdings.

ZEIT ONLINE: Nämlich?

Dreier: Die Notstandsrechte. Über die verfügte in Weimar der Reichspräsident, und beide Amtsinhaber, Friedrich Ebert und Paul von Hindenburg, haben davon reichlich Gebrauch gemacht – der eine zur Stabilisierung der Republik, der andere zu ihrer Aushöhlung.

ZEIT ONLINE: Und im Grundgesetz?

Dreier: Das kannte zunächst gar keine Regeln für den Notstand. Die Bundesrepublik war ja anfangs nicht souverän, sondern von den Alliierten besetzt. Hätte es irgendwann Putschversuche gegeben oder bewaffnete Aufstände, dann wären die Briten und Amerikaner aus den Kasernen gekommen und hätten das militärisch niedergeschlagen. Erst 1968 wurde eine detailreiche Notstandsverfassung in das Grundgesetz eingefügt. Deren Praxistauglichkeit bezweifeln viele – ich auch.

ZEIT ONLINE: War Weimar wehrlos gegen die Feinde der Republik, wie häufig behauptet wird?

Dreier: Keineswegs. Es gab viele Republikschutzgesetze, zum Teil waren die schärfer als die der Bundesrepublik. Nein, das ist auch nur so eine gedankenlose Formel, die Verfassung sei wehrlos gewesen. Es fehlte am einheitlichen politischen Willen zur Durchsetzung. Rechte Landesregierungen unterliefen die Verbote gegen rechte Vereinigungen und umgekehrt.