DIE ZEIT: Herr Kühnert, Sie nennen sich einen Sozialisten. Was verstehen Sie darunter?

Kevin Kühnert: Das ist erst mal ein Nicht-Einverständnis mit der Wirtschafts- und teilweise auch Gesellschaftsordnung, die wir haben. Es markiert den Anspruch, dass eine bessere Welt nicht nur denkbar, sondern auch realisierbar ist. Sprich: Eine Welt freier Menschen, die kollektive Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und nicht Profitstreben.

Kevin Kühnert, 29 Jahre alt, ist seit 2017 Bundesvorsitzender der Jusos. 2005 trat der Berliner in die SPD ein, war Landesvorsitzender der Jusos Berlin.

ZEIT: Das klingt etwas blumig. Die klassische Definition heißt: Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Unterschreiben Sie das?

Kühnert: Wenn wir Sozialismus sagen, haben wir oft Bilder aus der Marx´schen Zeit vor uns: Große Fabriken mit großen Maschinen, die nicht denen gehören, die daran arbeiten. In unsere heutige Zeit übersetzt, reden wir über den Umgang mit Internetgiganten, den Zugang zu großen Datenmengen, und ob das wirklich in privatwirtschaftlicher Hand sein sollte. Der Grundsatz ist unverändert: Was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein und demokratisch von ihr bestimmt werden. Eine Welt, in der Menschen ihren Bedürfnissen nachgehen können. Eine Demokratisierung aller Lebensbereiche.

ZEIT: Man könnte das soziale Marktwirtschaft nennen…

Kühnert: Das ist nicht das gleiche. Für eine gewisse Zahl von Menschen mag sich verwirklichen lassen, was als Verheißung sozialer Marktwirtschaft proklamiert wird.. Aber ganz offenkundig nicht für alle. Wir haben es mit millionenfach niedrigen Löhnen zu tun, mit Hunger und Armut auf der Welt, Dingen also, die dem Streben nach persönlicher Entfaltung entgegenstehen. Die weit überwiegende Zahl der Menschen auf unserer Welt arbeitet nicht, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das Bedürfnis anderer nach Profitstreben.

ZEIT: Die einen haben mehr Stress und schlechtere Möglichkeiten als die anderen, und das ist ungerecht. Haben wir das richtig verstanden?

Kühnert: Ja, aber es geht nicht nur um Stress. Es gibt Leute, die Kapital besitzen und Leute, die dieses Kapital erarbeiten. Die Kapitalbesitzer sind in unserer Gesellschaft nicht zwangsläufig Fabrikbesitzer. Es sind auch Leute, die großen Immobilienbesitz haben, große Aktienpakete oder Fondsanteile. Die müssen nicht selbst produktiv tätig sein, sondern können ihr Kapital für sich arbeiten lassen. Über diese Freiheit verfügt in unserer Gesellschaft ein sehr kleiner Teil, der Zugang zu Vermögen ist für die meisten faktisch nicht gegeben.

ZEIT: Was wollen Sie unternehmen, um diese Ungleichgewichte zu beseitigen? Dürfte es im Sozialismus BMW geben, die Deutsche Bank, Siemens?

Kühnert: Auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist vielmehr demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren.

ZEIT: Und das heißt konkret?

Kühnert: Dass wir uns zunächst über unsere Bedürfnisse verständigen. Ein aktuelles Beispiel: Braucht unsere Gesellschaft Waffen? Oder widerspricht es unserem demokratischen Mehrheitsinteresse, wenn wir berücksichtigen, welches Elend Waffen verursachen? Wir könnten uns dafür entscheiden, unseren Wohlstand nicht auf die Produktion von Waffen aufzubauen, sondern unsere Produktivkraft einzusetzen für Dinge, die uns nutzen, Wohnungen zu bauen oder Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

ZEIT: Wo ist da der Sozialismus? Das wäre eine soziale Marktwirtschaft, die keine Waffen produziert.

Kühnert: Es wären erste Schritte, denn für viele Millionen Menschen bietet die sogenannte soziale Marktwirtschaft solche Freiheiten heute nicht. Und die kapitalistische Gesellschaftsordnung zeichnet sich vor allem durch die vermeintliche Alternativlosigkeit zu diesem Zustand aus.

ZEIT: Das wiederum ist nicht die Definition von Kapitalismus.

Kühnert: Sollten Sie auf den Aufruf zum bewaffneten Umsturz gehofft haben, muss ich Sie enttäuschen. Ich versuche hingegen klarzumachen, dass sich alles in Schritten vollzieht. Fortschritte aus dem bisherigen System werden mitgenommen und das, was uns hindert, ein gutes Leben zu führen, wird überwunden. Ich verstehe unter Sozialismus kein Modell, das sich alle vorab im Detail anschauen und entscheiden können, ob sie darin leben wollen oder nicht. Sozialismus ist das Ergebnis von demokratischen Prozessen, orientiert an unumstößlichen Grundwerten. Das heißt: Ich kann das Ergebnis nicht vorwegnehmen.

ZEIT: Sozialismus ist eine Methode?

Kühnert: Es ist der Versuch, dem Ideal einer freien, gleichen und solidarischen Gesellschaft andauernd ein Stück näher zu kommen.