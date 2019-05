Man macht sich ja keine Vorstellung davon, welche Arbeit Parteien in ihre Grundsatzprogramme stecken. Die versiertesten Theoretiker und klügsten Programmatiker einer Partei tüfteln monatelang an jeder Formulierung, sie wägen das Für und Wider jeder Zwischenüberschrift ab und am Ende muss sich ein Parteitag mit Hunderten von Änderungsanträgen beschäftigen.



Was dann schließlich beschlossen wird, ist das in Worte gegossene Selbstverständnis einer Partei, ihre Positionsbestimmung, und zwar, wie der Name schon sagt: nicht wahltaktisch, sondern eben grundsätzlich.



Im Jahr 2007, nach den Verunsicherungen der Schröder-Jahre, war es für die SPD an der Zeit, sich ihrer Selbst zu vergewissern, sie beschloss das Hamburger Programm, in dem der zweite Satz lautet: "Den Menschen verpflichtet, in der stolzen Tradition des demokratischen Sozialismus, mit Sinn für Realität und mit Tatkraft stellt sich die deutsche Sozialdemokratie in der Welt des 21. Jahrhunderts ihren Aufgaben."



Dieser demokratische Sozialismus wird auf den folgenden Seiten als einer der zentralen – und von Sozialdemokraten gern öffentlich beschworenen – "Grundwerte" der Partei beschrieben. Der demokratische Sozialismus sei das Ideal einer "Gesellschaft der Freien und Gleichen", welches durch das Ende des Staatsozialismus "nicht widerlegt" wurde. Vielmehr sei es die "dauernde Aufgabe" der Sozialdemokratie an der Verwirklichung ihrer Vision einer "freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft" zu arbeiten.



So weit also die Grundsatzprogrammatik.



Nun hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert etwas eigentlich sehr Jusohaftes getan: Er hat seine Partei an ihre eigenen Ideale erinnert. In einem Interview mit der ZEIT hat Kühnert darüber nachgedacht, wie diese "freie, gerechte und solidarische Gesellschaft", die die SPD zu ihrem Ziel erklärt hat, zu erreichen ist und was sich dafür in der Ökonomie ändern müsste. Kühnert stellte dabei die klassische Frage nach der Verteilung des Mehrwerts, er dachte darüber nach, ob Formen der genossenschaftlichen Organisation von Unternehmen nicht möglicherweise gerechter wären, er stellte die Frage, warum manche Rendite erwirtschaften mit Wohnraum, den andere zum Leben brauchen.



Kühnert forderte in diesem Gespräch nichts, vielmehr dachte er laut und nachlesbar nach – und stellte in diesem Nachdenken weder das Marktprinzip infrage, noch rief er zur Revolution auf. Doch was er sagte, genügte, um Teile seiner Partei in eine Aufregung zu versetzen, die wiederum ihrerseits sehr aufschlussreich war.



Den Anfang machte der Chef des Seeheimer Kreises, Johannes Kahrs, der sich zunächst erkundigte, was Kühnert "denn geraucht habe" und anschließend mit beeindruckender Ausdauer Dutzende Tweets absetzte, in denen er Kühnert "unsolidarisch" nannte und ihm vorwarf, im Wahlkampf der Partei zu schaden.



Und noch bevor man angefangen hatte, darüber nachzudenken, warum man von diesem Wahlkampf eigentlich bislang so wenig mitbekommt und ob das nicht womöglich auch etwas mit dem seltsamen Solidaritätsbegriff von Leuten wie Kahrs zu tun hat, legten andere in der Partei nach.