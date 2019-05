Im kleinsten deutschen Bundesland Bremen hat die Bürgerschaftswahl begonnen. Umfragen zufolge muss die seit mehr als 70 Jahren alleine oder in Koalitionen regierende SPD mit starken Stimmenverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU kann sich dagegen Hoffnungen auf einen Regierungswechsel machen. Seit acht Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Etwa 478.000 Menschen können ihre Stimme abgeben. Gewählt werden darf ab 16 Jahren.



Nach der letzten Umfrage des ZDF-Politbarometers kämen die Sozialdemokraten von Bürgermeister Carsten Sieling auf 24,5 Prozent, während die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder mit 26 Prozent stärkste Kraft würde. Die Grünen sah die Umfrage mit 18 Prozent als drittstärkste Partei, die Linke wäre in Bremen mit 12 Prozent erstmals zweistellig und die AfD käme auf 7 Prozent. Die FDP, der erst 2015 der Wiedereinzug ins Parlament gelungen war, müsste mit 5 Prozent um ihren Verbleib bangen.

Als einziges Bundesland hat Bremen eine vierjährige Legislaturperiode. Bisher zählte die Bürgerschaft 83 Abgeordnete – 68 aus Bremen und 15 aus Bremerhaven. Nun erhöht sich die Zahl: Bremen bekommt einen Sitz dazu, weil die Bevölkerung dort im Vergleich zu Bremerhaven stärker wuchs und die Sitzverteilung damit nicht mehr repräsentativ war.

Die Abstimmung in Bremen ist die erste Landtagswahl in diesem Jahr. Im Herbst wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt.