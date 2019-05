In Berlin startet am 1. Juli ein Modellprojekt zum solidarischen Grundeinkommen. Die rot-rot-grüne Koalition sei sich einig, die nötigen Gelder freizugeben, hieß es am Mittwoch aus den Fraktionen von SPD, Linken und Grünen. Ausgewählten Arbeitslosen soll damit künftig eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich finanziert werden.

Nach letzten Angaben soll das auf fünf Jahre angelegte Modellvorhaben zunächst mit 250 Arbeitslosen beginnen und dann schrittweise auf 1.000 Beschäftigte erweitert werden. Teilnehmen können Menschen, die noch kein Jahr arbeitslos sind, aber absehbar keine Vermittlungschance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Die Auswahl trifft die Arbeitsagentur.



Im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen ist das solidarische Grundeinkommen an ein Beschäftigungsverhältnis gekoppelt. Die Teilnehmenden werden nach Tarif- oder Mindestlohn bezahlt und arbeiten zum Beispiel als Mobilitätsbegleiter, Hausmeisterin, als Hilfskraft für Lehrerinnen und Lehrer an Schulen oder in Pflegeeinrichtungen.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat das Projekt initiiert. Er sieht darin eine Möglichkeit, das Hartz-IV-System zu überwinden. Ursprünglich hatte er erreichen wollen, dass bis zu 4.000 Arbeitslose von dem Berliner Modellversuch profitieren. Doch der Bund wollte kein Geld dazugeben. Auch mehrere Berliner Abgeordnete kritisierten die zusätzlichen Kosten von 31 bis 34 Millionen Euro pro Jahr. Der FDP-Politiker Johannes Vogel nannte das solidarische Grundeinkommen eine "Arbeitsbeschaffungsmaßnahme".