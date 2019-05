Martin Schulz wird also nicht neuer Fraktionsvorsitzender der SPD. Der Ex-Parteichef verdrängt seine Nachfolgerin nicht aus dem Spitzenamt im Bundestag. Das hat Schulz am Mittwoch auf Twitter mitgeteilt. Außerdem ließ er seine Bundestagskollegen und den Rest der Welt wissen, dass er Nahles' Vorgehen in den vergangenen Tagen nicht gut fand. Das immerhin eint ihn mit vielen Sozialdemokraten derzeit.

Viel mehr ist gestern allerdings nicht herausgekommen. Ob ein anderer SPD-Politiker am kommenden Dienstag, wenn die Fraktion abermals zusammenkommt, Nahles herausfordert – oder ob sie ohne Gegenkandidaten als Fraktionsvorsitzende bestätigt wird, ist momentan noch völlig offen.

Das habe ich soeben meinen Kolleginnen und Kollegen der @spdbt mitgeteilt: pic.twitter.com/mw06s5covl — Martin Schulz (@MartinSchulz) 29. Mai 2019

Klar ist nur, dass die Sozialdemokraten keinen Ehemaligen an die Spitze zurückholen wollen. Nach dem bitteren Wahlergebnis vom Sonntag ist neben Schulz vor allem Nahles' Vor-Vorgänger als Parteichef, Sigmar Gabriel, als Kritiker seiner früheren Generalsekretärin in Erscheinung getreten.

Schulz und Gabriel eint, dass sich beide persönlich von Nahles hintergangen fühlen. Hat sie doch davon profitiert, dass die beiden sich aus der ersten Reihe der SPD zurückziehen mussten. Manche sagen sogar, sie habe es befördert. Jedenfalls mag man sich spätestens seit ihrem Amtsantritt als Parteivorsitzende nicht mehr sonderlich.

Sonst Klappe halten!

Man kann davon ausgehen, dass Schulz, der erfahrene Machtfuchs, vor seinem Verzicht erkannt hat, dass er in der Fraktion keine Aussicht auf eine Mehrheit hat. Gabriel hat kürzlich seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Die Alten werden Nahles also nicht mehr gefährlich. Mit deren Ravanchismus wollten die übrigen Sozialdemokraten nichts zu tun haben. Zumal die Ex-Chefs einen fast noch schlechteren Ruf haben als Nahles.

Auch ein anderer Herausforderer fand sich bislang nicht. Insofern sieht es so aus, als könnte sich Nahles mit ihrer Taktik durchsetzen. Überraschend hatte sie am Anfang der Woche die schwelende Kritik zum Anlass genommen, ihre Wiederwahl als Fraktionschefin vorzuziehen. Nach dem Motto: Wer gegen mich ist, soll das nun sagen. Und sonst bitte die Klappe halten! Der Letzte in der SPD, der so machtbewusst und risikofreudig die Vertrauensfrage gestellt hat, war Gerhard Schröder.

Nicht nur rachsüchtige Männer

Aber auch das kann man von Schröder lernen: Die grundlegenden Probleme verschwinden nicht, nur weil der oder die Vorsitzende seine oder ihre Macht demonstriert. Die Unzufriedenheit in der SPD mit Nahles ist echt – und wird durch so eine Aktion eher größer. Und sie wird nicht nur von alten, rachsüchtigen Männern empfunden. Jusos und Linke klagen nicht erst seit dem Wahlabend. Auch die Wahlkämpfer aus Ostdeutschland machen sich wenig Hoffnung, dass es unter ihr besser wird.

Das hat durchaus mit Nahles selbst zu tun. Das wurde auf der gestrigen Fraktionssitzung deutlich. Hier gab es – Teilnehmern zufolge – eine offene Diskussion über ihren Führungsstil. Ob diese Aussprache nun als verletzend oder reinigend zu bezeichnend ist, da waren sich die Beobachter uneins. Jedenfalls wurde nicht an offener Kritik gespart: Nahles sei beratungsresistent, lasse wichtige Diskussionen nicht zu, führe zu straff, hieß es unter anderem.

Hinzu kommen Nahles' miese Imagewerte. Sie ist nicht nur innerhalb der Partei umstritten, sondern, viel ärger, bei den Wählern äußerst unbeliebt. Ihre Image- und Kompetenzwerte sind seit Jahren legendär schlecht. Mehr noch: In manchen Kreisen löst ihr Auftritt regelrechte Aversionen aus. Das wiederum unterscheidet sie von Schröder: In dessen guten Zeiten bescherte er der SPD zusätzliche Stimmen. Nahles kostet diese eher.