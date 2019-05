Auf 45 Millionen Impfdosen kommen in Deutschland lediglich 34 anerkannte Impfschäden (Nationaler Impfplan, 2012). Zum Vergleich: Eines von 1.000 Kindern, das an Masern erkrankt, verstirbt an der Erkrankung (Robert-Koch-Institut, 2014). An anderen Erkrankungen wie Diphtherie sind es sogar noch deutlich mehr. Leichte Nebenwirkungen, wie eine gerötete Einstichstelle oder leichtes Fieber, treten nach Impfungen gelegentlich auf. Sie sind kein Grund zur Beunruhigung.