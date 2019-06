Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Vorsitzende übernehmen ihre drei Stellvertreter Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel kommissarisch die Leitung der Partei. Sie wollten aber nicht für den regulären Parteivorsitz kandidieren, teilten sie bei einem gemeinsamen Auftritt im Willy-Brandt-Haus mit. Vielmehr wollen Schwesig, Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel den Übergangsprozess nach Nahles' Rücktritt gestalten, sagten sie.

Ein entscheidendes Datum dafür solle der 24. Juni sein, sagte Schäfer-Gümbel. Dann solle der Parteivorstand über das weitere Vorgehen auf dem Weg zu einem neuen Parteivorsitzenden oder auch einer möglichen SPD-Doppelspitze entscheiden und "beraten, wie es inhaltlich und strategisch weitergeht". Die Zeit bis dahin solle auch genutzt werden, um die Landes- und Bezirksvorsitzenden der SPD in den Beratungsprozess einzubeziehen. Es sei so, dass "wir jetzt die ganze Partei in dieser Lage brauchen".



Namen für die künftige Parteispitze seien an diesem Montag nicht diskutiert worden, hob Schäfer-Gümbel weiter hervor. Bisher ist der nächste reguläre SPD-Parteitag erst für Anfang Dezember geplant. Sollte er vorgezogen werden, müsste dies drei Monate vorher beschlossen werden. Bei einem außerordentlichen Parteitag beträgt die Frist einen Monat.



Schwesig sagte, ihr Platz sei in Mecklenburg-Vorpommern. Dies habe sie so für sich entschieden. Schwesig ist seit Sommer 2017 Ministerpräsidentin des Landes. Dreyer sagte, es sei für sie schon lange klar, dass sie als Ministerpräsidentin bei der nächsten Wahl in Rheinland-Pfalz wieder antreten wolle. Deshalb habe sie ausgeschlossen, neue SPD-Chefin zu werden. Schäfer-Gümbel, der bei der Landtagswahl in Hessen zum wiederholten Male als SPD-Spitzenkandidat gescheitert war, will sich im Herbst aus der Politik zurückziehen – er wechselt als Arbeitsdirektor zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Dreyer zur Groko: "Wir sind vertragstreu"

Nahles trat am Vormittag im Parteivorstand offiziell zurück. Am Dienstag will sie auch ihr Amt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion niederlegen. Die scheidende Parteichefin habe "eine sehr bewegende Rede gehalten", sagte Dreyer. Sie lobte die Verdienste von Nahles, die nicht allein für die aktuelle Lage der SPD verantwortlich sei: "Wir wissen, dass wir ihr viel zu verdanken haben." Dreyer sprach von einer "sehr emotionalen Situation".



Über Dreyer als mögliche Interimsparteichefin war bereits am Wochenende spekuliert worden. Schwesig galt dagegen als mögliche langfristige Nachfolgerin von Andrea Nahles.

Nach Nahles' Rücktritt war auch über ein vorzeitiges Ende der großen Koalition spekuliert worden. Malu Dreyer versicherte nun, das Regierungsbündnis vorerst fortsetzen zu wollen. "Wir haben uns nach einem Mitgliedervotum entschieden, in die große Koalition einzugehen, und wir sind vertragstreu", sagte Dreyer. Das sei die SPD immer gewesen. Sie verwies auf den Koalitionsvertrag und die darin enthaltene Revisionsklausel. Bei der geplanten Vorstandssitzung Ende Juni wolle man sich darüber verständigen, was für die SPD die wichtigen Projekte seien und "wie das Verfahren ist bezogen auf die große Koalition".

Schwesig trat Befürchtungen entgegen, die SPD sei in der Regierung derzeit nicht arbeitsfähig. Es müsse keiner die Sorge haben, dass die SPD wegen ihrer derzeit schwierigen Lage "nicht genug Kapazitäten für die Führung dieses Landes hat".



Merkel hält Koalition für arbeitsfähig

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Montag erneut an den Koalitionspartner appelliert, Entscheidungen zu treffen, die ein Weiterregieren möglich machten. Auch die Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern forderten die SPD auf, den Koalitionsvertrag zu erfüllen. "Die Einführung der zugesagten Grundrente und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags als eine substanzielle Steuererleichterung sind für die Bürger erstrangige Gradmesser der Koalitionsvertragstreue", hieß es in einem gemeinsamen Papier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt nach dem Führungswechsel bei der SPD ebenfalls weiter auf eine Zusammenarbeit in der Regierung. Sie habe "nicht das Gefühl, dass damit ein Signal der Instabilität einhergeht", sagte Merkel. Der "Findungsprozess" der SPD hindere die große Koalition nicht an der Arbeit, sie stehe im Kontakt mit Vizekanzler Olaf Scholz.

Die Koalition arbeite "sehr konsequent viele Punkte des Koalitionsvertrags ab". "Wir fühlen uns der Arbeit in der Koalition verpflichtet, wir wollen die Dinge, die wir miteinander abgemacht haben, umsetzen", sagte Merkel und verwies auf die anstehenden Bundestagsabstimmungen über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Gesetz zu erleichterten Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern.