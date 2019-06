Andrea Nahles hat angekündigt, in den kommenden Tagen ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und als Chefin der Bundestagsfraktion zu erklären. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", schrieb sie an alle SPD-Mitglieder. Deutsche Politikerinnen und Politiker reagieren gespalten.



"Die Entscheidung von Andrea Nahles verdient allergrößten Respekt", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner. Der Umgangsstil innerhalb der SPD in den letzten Tagen und Wochen sei überhaupt nicht vom sozialdemokratischen Grundwert der Solidarität geprägt gewesen. "Wenn wir neues Vertrauen gewinnen und diese gravierende Krise überwinden wollen, muss sich das grundlegend ändern." Alle notwendigen programmatischen, organisatorischen und personellen Weichenstellungen müssten sorgfältig, gemeinsam und transparent auf den Weg gebracht werden.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte die Vorgänge bei den Sozialdemokraten. "So brutal darf Politik nicht sein. Vielleicht denken wir darüber alle einfach nur nach." Er habe Hochachtung vor Andrea Nahles.

"Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die GroKo wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne", sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel. "Tag für Tag fallen mehr und mehr Glieder von ihr ab."

Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck hoffen auf eine schnelle Nachfolgeregelung. "Respekt, dass Andrea Nahles hier eine klare Entscheidung trifft", teilten Baerbock und Habeck mit. "Wir hoffen, dass die SPD rasch ihre Personalfragen klärt und sich dann mit neuer Kraft auf ihre Aufgaben konzentrieren kann."