Millionen Menschen in Deutschland werden nach Aussagen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auch fünf Jahre nach dem Beschluss des Bundestags zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns nicht entsprechend bezahlt. "Insgesamt 1,8 Millionen Beschäftigte werden um den gesetzlichen Mindestlohn betrogen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Saarbrücker Zeitung. Zähle man noch die Branchenmindestlöhne hinzu, seien es sogar 2,2 Millionen Menschen.

Wer Schuld an dem Umstand hat, weiß der Gewerkschafter klar zu benennen: "Das Hauptproblem ist, dass es immer noch viele unehrliche Arbeitgeber gibt, die sich nicht an den Mindestlohn halten". Beschäftigte müssten häufig länger arbeiten, als vertraglich festgelegt. Nach geltendem Recht seien "die Unterlagen zur Aufzeichnung der Arbeitszeit für Arbeitgeber viel zu leicht manipulierbar", so Körzell weiter.

Körzell: "Zwölf Euro müssen drin sein."

Derzeit liegt die Lohnuntergrenze bei 9,19 Euro. Körzell sprach sich für einen Mindestlohn von zwölf Euro aus. Der DGB wolle einen "armutsfesten Mindestlohn". Im Mindestlohngesetz sei eine Überprüfung vorgesehen. "Es ist an der Bundesregierung, dies im nächsten Jahr für eine einmalige Erhöhung zu nutzen", so Körzell weiter. "Zwölf Euro müssen drin sein."

Indes wehrt sich der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gegen einen Vorstoß der SPD, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben, damit die Bezieher im Alter von ihrer Rente leben können. "Das ist ein völlig anderes Konzept und wäre eine Kriegserklärung an die Tarifvertragsautonomie", sagte Steffen Kampeter der Augsburger Allgemeinen. Der Mindestlohn sei keine Grundsicherung gegen Armut. Aufgabe des Staates sei es, "durch eine Grundsicherung das Existenzminimum abzudecken, falls die Rente nicht ausreicht."