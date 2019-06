Wie viele Menschen ein Bundesland aufnehmen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl. Außerdem kommt es auch auf das Herkunftsland an.



Rechtspopulisten behaupten häufig, Flüchtlinge würden den Deutschen günstige Sozialwohnungen wegnehmen. Das lässt sich mit den verfügbaren Statistiken nicht belegen. Zunächst werden Asylsuchende in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht – das sind in der Regel Massenunterkünfte, zum Beispiel alte Kasernen. 2015 wurden auch viele Turnhallen zu Erstaufnahmeinrichtung umfunktioniert. Weil heute viel weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen, reichen die Plätze in den bestehenden Aufnahmeeinrichtungen aus. Geflüchtete bleiben dort maximal sechs Monate und werden in den Bundesländern anschließend auf die Stadt-und Landkreise entsprechend des oben erwähnten Schlüssels verteilt. Dort bekommen sie eine Unterbringung entweder in einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft oder einer Wohnung.

Die Stadt- und Landkreise sind für die Unterbringung zuständig. Bevorzugt eine Sozialwohnung erhalten Geflüchtete nicht. Die Städte und Kommunen dürfen bei der Verteilung niemanden diskriminieren, aber in Städten mit einem angespannten Wohnungsmarkt – Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt etwa – haben Geflüchtete häufig das Nachsehen. Weil sie oft entweder arbeitslos sind, nur einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen oder nur wenig Geld verdienen, haben sie es auf dem Wohnungsmarkt schwer. Außerdem bevorzugen viele Vermieter lieber deutsche Mieterinnen und Mieter – auch in billigen Wohnungen.