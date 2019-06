Die Bundesministerien für Arbeit, Familie und Soziales haben als Reaktion auf den Personalnotstand in der Pflege eine gemeinsame Strategie entwickelt, um die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern: Dazu stellten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (beide SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Ergebnis der "Konzertierten Aktion Pflege" vor. "Es muss cool werden, Pflegekraft zu sein", fasste die Familienministerin das Ziel der Aktion zusammen.



Seit Sommer 2018 hatte die Regierung in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Krankenkassen und Betroffenenvertretern Vorschläge zur Verbesserung des Pflegesystems erarbeitet.

Die Ministerien einigten sich auf mehrere Maßnahmen: Demnach sollen Fachkräfte in der Altenpflege künftig besser bezahlt werden – ein bundesweiter Tarifvertrag könne zum Beispiel die gleiche Bezahlung in ost- und westdeutschen Bundesländern sicherstellen. Alternativ seien einheitliche Mindestlöhne denkbar. Außerdem solle es für ausgebildete Pflegerinnen und Pfleger aus dem Ausland einfacher werden, nach Deutschland zu kommen. Zu diesem Zweck sei eine Fach- und Sprachausbildung in den Herkunftsländern geplant.



Der dritte Punkt der "Konzertierten Aktion Pflege" zielt auf die Ausbildung: Die Zahl der Ausbildungsplätze in der Pflege und die Zahl der Ausbildungseinrichtungen sollen bis zum Jahr 2023 um jeweils zehn Prozent ansteigen. Zudem sollten Pflegeverbände mindestens 5.000 Weiterbildungsplätze für Pflegehelfer bereitstellen. Die rechtlichen Grundlagen für diese Neuerungen sollten noch vor der Sommerpause geschaffen werden, sagte Arbeitsminister Heil.

Mehr Personal, mehr Zeit für Betreuung

Die Pflege müsse attraktiver werden, betonte Spahn. Das sei nur mit mehr Personal möglich: So würden nicht nur die einzelnen Pflegekräfte entlastet, es bleibe "auch mehr Zeit für die Betreuung der Pflegebedürftigen". Heil äußerte sich ähnlich: "Pflegekräfte verdienen Anerkennung und eine gute Bezahlung." Die geplante Förderung der Ausbildung ist nach Ansicht der Familienministerin ein Weg, den Personalmangel einzudämmen: "Wir sorgen für mehr Nachwuchs in der Pflege – ohne Schulgeld und mit fairer Ausbildungsvergütung", sagte sie.

Weitere Vorschläge der "Konzertierten Aktion Pflege" umfassen die Einführung eines verbindlichen Personalschlüsselverfahrens für Pflegekräfte in Krankenhäusern. Auch die Digitalisierung im Pflegebereich soll vorangetrieben werden.

Zur Frage der Finanzierung dieser Maßnahmen machten die Minister und die Ministerin vorerst keine konkreten Angaben. Eine verbesserte Entlohnung mache "eine verbesserte Finanzausstattung der Pflegeversicherung erforderlich", hieß es. Im vergangenen Jahr waren die Rücklagen der gesetzlichen Pflegeversicherung gesunken, der Beitragssatz stieg im Gegenzug um 0,5 Prozentpunkte auf 3,05 Prozent (3,30 Prozent für Kinderlose).

Deutschlandweit arbeiten in der Alten- und Krankenpflege rund 1,6 Millionen Menschen. Fast 40.000 Stellen können allerdings jetzt schon nicht besetzt werden.