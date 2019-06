Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beobachtet nach eigener Aussage keine übergreifenden rechten Tendenzen unter deutschen Soldaten und Polizisten. Einer Aussage ihres Parteikollegen Friedrich Merz, der vor einem Abdriften von Polizisten und Soldaten in Richtung der AfD gewarnt hatte, widersprach sie explizit: Sie teile "die Aussage von Friedrich Merz an dieser Stelle nicht", sagte Merkel während der Regierungsbefragung des Bundestags.

Die Kanzlerin lobte den Einsatz der Menschen, die bei der Bundeswehr und der Polizei arbeiten: "Die überwiegende Mehrzahl unserer Polizistinnen und Polizisten und Soldaten tut diesem Staat einen guten Dienst." Gegen vereinzelte rechtsextreme Tendenzen aber "müssen wir klar und hart vorgehen", sagte Merkel.



Im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke mahnte die Kanzlerin zu einer deutlichen Haltung gegenüber rechtsextremem Gedankengut: "Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordert eine klare Absetzung vom Rechtsextremismus." Diese Abgrenzung müsse im politischen Raum erfolgen.



In einem Zeitungsinterview, das am Sonntag veröffentlicht worden war, hatte Merz von einer Nähe deutscher Sicherheitskräfte zu rechtspopulistischen Parteien gesprochen: "Wir verlieren offenbar Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an die AfD", hatte der frühere Fraktionschef im Bundestag der Bild am Sonntag gesagt. Es sei daher die Aufgabe der CDU, den Sicherheitskräften unterstützend zur Seite zu stehen. Politischer Extremismus könne "nur mit eindeutigem Rückhalt aus der Politik" erfolgreich bekämpft werden.



Schon vor Merkels Stellungnahme war aus der Union Kritik an dieser Aussage laut geworden. Unter anderen hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Merz' Darstellung zurückgewiesen und dem CDU-Politiker vorgeworfen, die Bundespolizei "als Trittbrett für seine politische Karriereplanung" zu missbrauchen.

Mehrere Fälle von rechtsextremisitschen Handlungen von Polizisten und Bundeswehrsoldaten in der Vergangenheit haben eine Debatte über die politische Haltung von Sicherheitskräften in Deutschland ausgelöst.