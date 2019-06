Klimaschutz sei keine nationale Angelegenheit, sagt Außenminister Heiko Maas (SPD). Gemeinsam mit den beiden Leitern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer und Johan Rockström, beschreibt er in einem Gastbeitrag, in welche Richtung er den Kampf gegen Klimawandel verstärken will.



Seit Jahren hören wir, dass die Klimakrise eine der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit ist. In Studien, Politikerreden, auf internationalen Konferenzen. Doch sind wir ehrlich: Den Worten folgten kaum Taten. Nun finden all die Studien und Reden ihr Echo an unerwarteter Stelle: Es sind junge Menschen im Internet und demonstrierende Schülerinnen und Schüler, die den Klimawandel wirklich zum Thema Nummer eins in Deutschland gemacht haben. Die Botschaft, die uns jeden Freitag entgegenschallt, ist eindeutig: Macht uns unsere Zukunft nicht kaputt! Fangt endlich an umzusetzen, was 190 Staaten im Pariser Abkommen versprochen haben!

Und die Wissenschaft gibt den jungen Menschen recht: Wenn wir nicht rasch handeln, steigen die Risiken. Die globale Temperatur könnte langfristig um bis zu fünf Grad Celsius steigen, im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Uns droht eine Heißzeit mit kaum zu beherrschenden Folgen. Der Mensch ist zur geologischen Kraft geworden – und das ist nichts, worauf wir stolz sein können.

Im vergangenen Jahr hat uns die Erde eine hohe Rechnung dafür ausgestellt: Der Dürresommer in Deutschland, Regenfluten in Japan, Hurricanes in der Karibik, Waldbrände in den USA. Wetterextreme treffen Menschen weltweit, zerstören Leben, bedrohen Existenzen, verschlingen Unsummen an Geld.



Hitze in Deutschland Ist das nun der Klimawandel? Mit 20,3 Grad Celsius im Mittel ist der Juli 2018 einer der fünf heißesten, die Meteorologinnen und Meteorologen jemals gemessen haben. Ist das nun der Klimawandel? "Wir können von einem Einzelereignis nicht auf das Klima schließen. Dazu gehört auch dieser heiße Sommer", sagt der Klimaforscher Harald Kunstmann von der Universität Augsburg. Es brauche lange Messreihen, um zumindest statistisch mit großer Sicherheit sagen zu können, dass es sich bei den herrschenden Extremen tatsächlich um die Klimaänderung handelt statt um eine natürliche Variabilität des Wetters. "Das ist schwierig, weil wir noch nicht so viele lange Messreihen haben und so extreme Ereignisse selten sind", sagt Kunstmann weiter. Doch mit Computermodellen haben Klimaforscherinnen und Klimaforscher ein Instrument, das ihnen zumindest vielsagende Vorhersagen erlaubt. Sie zeigen: Aufgrund des Klimawandels ist hierzulande in den kommenden Jahrzehnten mit noch mehr heißen Tagen und Hitzeperioden zu rechnen. Hitze und Dürre Für Deutschland sprechen Meteorologen ab mindestens fünf Tagen anhaltender Wärme von einer Hitzewelle. Das durchschnittliche Tagesmaximum muss in dieser Zeit mindestens 30 Grad betragen. Dabei spielen mögliche Niederschläge keine Rolle für das Bestehen dieses extremen Wetterphänomens. Dürre wiederum bedeutet, dass über einen längeren Zeitraum wenig oder kein Niederschlag fällt. Heiß – so wie im Sommer 2018 – muss es nicht zwangsläufig sein.



Nachweislich haben Dürren in Deutschland seit 1901 stetig zugenommen. In den vergangenen zwei Monaten hielt sich stabil sehr warmes Wetter, was unter anderem daran liegt, dass die sommerlichen Westwinde in unseren Breiten schwächer werden – eine Folge steigender Temperaturen in der Arktis (Science: Coumou et al., 2015). Und der Klimaforscher Calum Brown vom Karlsruher Institut für Technologie betont: "Während sich die Welt erwärmt, sehen wir eine steigende Zahl und Intensität von Waldbränden." Klimaschützer Wald Große Waldbrände sind ein Problem. Denn Bäume helfen, den Klimawandel abzumildern. “Gesunde Wälder absorbieren Kohlenstoff und lagern ihn in Holz und Böden", erklärt der Klimaforscher Calum Brown. Tropische Wälder sind darin besonders gut – doch auch der europäische Wald bündelt eifrig und trägt damit dazu bei, der Atmosphäre Millionen Tonnen Kohlendioxid zu entziehen; eines der für die Erwärmung entscheidenden Treibhausgase. Falls Wälder beschädigt würden oder verloren gingen, werde der gebunkerte Kohlenstoff frei, erklärt Brown. "Dass sie bedroht sind, ist daher besonders besorgniserregend." Denn es verstärke letztlich den Klimawandel.

Wir müssen dagegen vorgehen. Jetzt. Das Umsteuern ist keine Aufgabe einzelner politischer Parteien, einzelner Generationen oder einzelner Länder. Es ist eine globale Kraftanstrengung, bei der Deutschland führen muss. Wenn Frankreich, unser engster Partner in Europa, ambitionierte Vorschläge macht, dann dürfen wir nicht auf der Bremse stehen. Im Gegenteil: Wir Europäer müssen gemeinsam Tempo machen – gerade wenn andere ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen infrage stellen. Treibhausgasen einen fairen Preis geben ist dafür ein zentrales Instrument – und dies weltweit und in verschiedenen Entwicklungskontexten: Klug eingesetzt, können die dadurch gewonnenen Mittel Stabilität und Entwicklung befördern – durch Investitionen in Gesundheitsvorsorge und nachhaltige Infrastruktur.



Der Klimawandel gehört ganz oben auf die internationale Agenda. Klimaschutz muss zum neuen Imperativ der Außenpolitik werden. Denn bereits heute sind die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels gravierend. Die Stabilität ganzer Weltregionen steht auf dem Spiel.

Im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und in Mittelamerika wird Wasser immer knapper. Landwirtschaft und Fischerei müssen sich auf sinkende Erträge einstellen. Wo die Lebensgrundlagen von Menschen bedroht sind, sind Konflikte vorgezeichnet. Flucht und Migration könnten sich in kaum beherrschbarer Weise verstärken.

Call for Action

Außen- und Sicherheitspolitik müssen hierauf Antworten geben. Deshalb gehen Wissenschaftler und Politiker gemeinsam neue Wege. Wir analysieren, wie Klimafolgen Konflikte verstärken, um früher reagieren zu können. Dem dient auch ein Frühwarnsystem für die besonders betroffene Sahel-Region, welches das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mit Unterstützung des Auswärtigen Amts entwickelt.

Und wir werben international um Verbündete. Deshalb hat Deutschland die sicherheitspolitischen Folgen des Klimawandels zu einem Schwerpunkt seiner Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gemacht, unterstützt durch eine Freundesgruppe aus 50 Staaten und allen Kontinenten. Und deshalb bringen wir heute in Berlin Verantwortliche aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft aus mehr als 25 Ländern zusammen. Dort werden wir einen Call for Action – einen Aufruf zum gemeinsamen Handeln – starten. Ziel ist es, konkrete Lösungen zu finden, um die vielfältigen Sicherheitsrisiken des Klimawandels möglichst gezielt abzumildern.

Die Uhr tickt. Immer mehr Menschen verstehen das. Das ist ein gutes Zeichen. Und auch wir haben das verstanden und werden entsprechend handeln. Noch ist es nicht zu spät.