Mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger von Görlitz hat im Mai im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl für den AfD-Kandidaten Sebastian Wippel gestimmt. Am Sonntag tritt Wippel nun in einer Stichwahl gegen Octavian Ursu von der CDU an, der sechs Punkte hinter ihm gelandet war. Schon bei der Europawahl war die AfD stärkste Kraft in Sachsen. Setzt sich diese Entwicklung fort? Und würde die CDU dann doch mit der AfD koalieren? Das ordnet ZEIT-ONLINE-Autorin Doreen Reinhard ein.

Am 14. Juni 1981, also vor genau 38 Jahren, wurde die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweizer Verfassung festgeschrieben. Reichlich spät für ein Land, das mit seinen Volksabstimmungen vielen als Vorzeigedemokratie gilt. Und noch immer gibt es Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel bei den Gehältern. Deswegen soll heute im ganzen Land gestreikt werden. ZEIT-Redakteurin Barbara Achermann erklärt, wofür und wogegen demonstriert wird – und welche konkreten Gesetzesänderungen in Sicht sind.

Und sonst so? Wer hat im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 am meisten Fake-News geteilt? Eine Studie der Universitäten Princeton und New York liefert überraschende Antworten.

