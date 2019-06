Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles will die CDU die große Koalition nicht in Frage stellen. Es sei klar, dass die Koalition den Regierungsauftrag habe und diesen auch erfüllen müsse, hieß es am Sonntag in Parteikreisen in Berlin. Jeder in der Koalition müsse sich dieses Auftrags bewusst sein und verantwortungsvoll damit umgehen.

CDU-Vize Julia Klöckner hat die SPD aufgefordert, jetzt zügig ihre Personalfragen zu klären. Klöckner sagte der Saarbrücker Zeitung: "Wichtig ist, dass Koalitionspartner, die einen Vertrag miteinander geschlossen haben, füreinander berechenbar sind."

Klöckner betonte weiter: "Wir Christdemokraten sind und bleiben vertragstreu." Sie erwarte, dass nach den Rücktrittsankündigungen von Andrea Nahles auch die SPD ein verlässlicher Regierungspartner bleibe und das Land und die Herausforderungen in den Vordergrund stelle. Jede Form von Häme verbiete sich, denn die SPD sei eine traditionsreiche Partei, die das Land geprägt habe. "Das sind keine leichten Stunden und Tage für Frau Nahles und die SPD", so Klöckner.



Kritik aus Brandenburg

Allerdings gibt es auch Unionsvertreter, die an der Großen Koalition zweifeln. "SPD und Union stecken weiter im GroKo-Dilemma", sagte der Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann, der zugleich Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union ist. "Wir schaffen es nicht, zur gleichen Zeit zu regieren und mit den jeweiligen Kernthemen für die Wähler unterscheidbar zu bleiben", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Ingo Senftleben, Chef der CDU in Brandenburg, sagte der Bild: "Mit einer wankenden SPD, die ihren Kurs nicht geklärt hat, ist die Koalition kaum fortzuführen." Die SPD und die Große Koalition insgesamt seien "zur Belastung auch für die Union" geworden.

Kanzlerin Angela Merkel und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer werden sich am Sonntagnachmittag zu den Vorgängen in der SPD äußern. Nach Angaben der CDU wird Kramp-Karrenbauer gegen 16.30 Uhr in der Parteizentrale in Berlin ein Statement zu den aktuellen Entwicklungen abgeben. Merkel werde sich dort um 17.30 Uhr äußern.