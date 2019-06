Der Politikwissenschaftler Henning Meyer forscht als Research Associate an der London School of Economics und ist außerdem Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Die Grundwertekommission befasst sich auch mit der Erneuerungsdebatte der Partei.



Die SPD steht vor einem Neuanfang. Wieder einmal. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles steht die Partei vor der schwierigsten Phase der letzten Jahrzehnte. Und bevor man zum x-ten Mal die Wende beschwört, sollte man sich jetzt genau anschauen, warum der erhoffte Effekt, trotz aller Versuche, bisher ausgeblieben ist. Immer wieder dasselbe auszuprobieren, bringt nichts. Es muss ein neuer Ansatz her, der die Parteistruktur und -kommunikation von Grund auf reformiert.

Woran sind die letzten Versuche eines Neustarts gescheitert? Allein eine Frage des Personals kann es nicht sein. Keine deutsche Partei hat in letzter Zeit mehr Spitzenpersonal ausgetauscht als die SPD. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass Willy Brandt der Partei ganze 23 Jahre vorsaß. Heute sind die Maßzahlen der Parteichefs nicht mehr Dekaden, sondern wenige Jahre. Maximal.



Es liegt auch nicht an einem Mangel an Ideen. Immer wieder kommen aus der Partei und ihrem Umfeld gute politische Reformvorschläge. Das Problem ist, dass die meisten dieser Ideen auf dem Reißbrett bleiben und nie politisches Programm werden. Und wenn doch mal gute Vorschläge umgesetzt werden, schmälern Kommunikationsprobleme den Erfolg. Wenn etwa Kanzlerin Angela Merkel an der Harvard University für die Einführung der Ehe für alle und den gesetzlichen Mindestlohn gelobt wird. Das zeigt, wie sehr Realität und Wahrnehmung zu Ungunsten der SPD auseinanderklaffen.



Es sind keine magischen Fähigkeiten von Angela Merkel, die verhindern, dass breiter bekannt wird, dass sie selbst gegen die Ehe für alle gestimmt hatte. Und es ist kein Geheimnis, dass es den gesetzlichen Mindestlohn ohne den massiven Einsatz der SPD und insbesondere der damaligen Arbeitsministerin Andrea Nahles nicht gegeben hätte. Aber offensichtlich sind Tatsachen wie diese nicht ausreichend bekannt. Das Resultat ist, dass Angela Merkel in den USA für Dinge geehrt wird, die sie gar nicht wollte, während Andrea Nahles, die in beiden Belangen deutlich mehr Meriten vorzuweisen hat, von den eigenen Leuten zum Rücktritt gezwungen wird.



Die Parteien müssen mit den Jüngeren kommunizieren lernen

Dazu kommt: Die traditionellen Volksparteien haben den digitalen Wandel der Kommunikation, insbesondere der politischen Kommunikation, verschlafen. Das zeigt der Umgang mit dem Rezo-Video. Keine der deutschen Parteien hat bisher einen Königsweg gefunden, mit jüngeren Wählerschichten, die sich politisiert haben, zu kommunizieren. Die Grünen profitieren momentan davon, dass ihr Kernthema Klimaschutz durch die Fridays-for-Future-Bewegung zum Jugendthema wurde. Die Jungwähler kamen also zu ihnen, nicht umgekehrt.



Es wäre aber falsch, die Probleme der SPD auf die Kommunikation zu reduzieren. Wenn trotz regelmäßiger Personalwechsel und trotz neuer Ideen zu wenig inhaltliche Akzente gesetzt werden, dann muss sich die Struktur der Partei selbst verändern. Es kann nicht damit getan sein, die Probleme immer wieder nur auf das Spitzenpersonal abzuwälzen. Immer wieder wird deutlich, dass Entscheidungen in der SPD viel zu oft einer parteiinternen Logik folgen. Regionale Aspekte und Proporze stehen über inhaltlichen Erwägungen oder Reputation in der Bevölkerung. Das Resultat: Entscheidungen werden an der gesellschaftlichen Wahrnehmung vorbei getroffen.