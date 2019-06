Ein schlechtes Wahlergebnis folgt aufs nächste, die SPD sucht den Weg aus der Krise. Doch auf kommunaler Ebene sind die Sozialdemokraten an vielen Orten noch erfolgreich. Sie stellen etwa ein Drittel aller Landrätinnen und Landräte und aller Oberbürgermeisterinnen und -bürgermeister der kreisfreien Städte. Der Politikwissenschaftler Matthias Micus sagt, die Parteispitze muss wieder versuchen, ihre lokalen Erfolge zu nutzen.

ZEIT ONLINE: In den Kommunen ist die SPD recht erfolgreich, sie stellt in 119 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten den Landrat oder die Oberbürgermeisterin. Dazu kommen viele Bürgermeisterposten vor Ort, teilweise schafft sie sogar bei Kommunalwahlen noch mehr als 50 Prozent. Vergleicht man das mit dem Bundestrend hat man das Gefühl, wir sprechen hier über zwei verschiedene SPDen. Wie kann das sein?

Matthias Micus: Tatsächlich kann man sagen, dass die SPD – wie auch die CDU – eigentlich aus zwei Parteien besteht: Aus der professionellen Medienpartei an der Spitze und der ehrenamtlichen Mitmachpartei auf Ortsvereinsebene. Das Problem der SPD ist, dass sich die Kluft zwischen diesen beiden Teilparteien vertieft hat. Es gibt kaum noch produktive Wechselwirkungen zwischen ihnen. Die Berufspolitiker verbleiben in den Hauptstadtblasen und die Basisaktivisten in ihrer kleinräumlichen Enge.

Matthias Micus ist Politikwissenschaftler und arbeitet am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Er untersucht unter anderem die Krise der SPD und plant zurzeit ein Projekt, das untersucht, warum die SPD in manchen regionalen Hochburgen bestehen kann und warum sie andere verliert.

Das liegt unter anderem daran, dass der Funktionärsmittelbau der Parteien geschwächt ist. Die Berliner Parteispitze organisiert vieles zentral, die Mitgliederbeteiligung bleibt effektiv auf die lokale Ebene begrenzt. Dazwischen gibt es kein starkes verbindendes Element mehr. Früher konnten landes- und bundespolitisch Ambitionierte, die zugleich noch in der Basis verankert waren, in den Parteibezirken programmatisch diskutieren. Sie hatten dort einen Raum, um Durchsetzungsstrategien zu trainieren und ihre Eignung für Höheres zu testen. Dabei konnten sie auf kommunalpolitische Erfahrungen zurückgreifen. Diese Bezirksstruktur ist im Zuge der Professionalisierung der Parteiarbeit fast vollständig aufgelöst worden.

ZEIT ONLINE: Und wieso sind die Kommunalpolitiker erfolgreicher?

Micus: In der Kommunalpolitik muss man unterscheiden zwischen der Wahl der Gebietskörperschaften, also Gemeinderäte und Kreistage, wo die Sozialdemokraten zuletzt ebenfalls massive Verluste erlitten, und jener der Bürgermeister und Landrätinnen. Bei letzterer sind die lokalen Persönlichkeiten zentral. Negative Bewertungen von Parteien schlagen hier nicht vollständig durch. Wenn Bürgermeisterinnen und Landräte gut vernetzt sind, wenn sie geschätzt werden, sich im Vereinsleben engagieren und vor Ort als "einer von uns" gelten, dann wählen die Bürger sie auch gegen den Parteientrend. Was die Bundespartei macht, ist da erst mal nicht so entscheidend.

Außerdem werden Bürgermeister und Landräte meistens nach dem Mehrheitswahlrecht direkt gewählt. Im ersten Wahlgang hat der SPD-Kandidat vielleicht gar nicht so viele Stimmen, vereint dann aber in der Stichwahl doch eine Mehrheit hinter sich.

Ein dritter Faktor ist, dass die Volksparteien, trotz allen Niederganges, noch immer deutlich mehr Mitglieder haben, die SPD zum Beispiel noch immer fast sechsmal so viele wie die Grünen. Die kleinen Parteien sind gar nicht in allen Gemeinden vertreten.

ZEIT ONLINE: Inhaltlich wird Kommunalpolitik gern als Blasmusiktamtam und Kirchturmpolitik belächelt. Da gehe es nicht um die großen Krisen, sondern um das neue Sportlerheim oder die Umgehungsstraße. Aber andererseits würde die SPD ja gerne wieder Kümmererpartei werden. Kann die Parteispitze von ihren erfolgreichen Kommunalpolitikern lernen?

Micus: Einer der großen Vorwürfe an die Bundespolitiker ist seit langem, dass sie den Kontakt zu den Menschen verloren hätten. Zugleich ist die gefühlte Distanz der Bürger zu Kommunalpolitikern viel geringer als zu Landes- oder Bundespolitikern, von Europa ganz zu schweigen. Insofern liegt es eigentlich nahe, stärker hinzuschauen, was in den Gemeinden passiert. Die Ortsebene der Parteien ist aber lange vernachlässigt worden, von den Parteistrategen, den Medien, auch von der Parteienforschung.