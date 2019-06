Nahles-Rücktritt - “Machen Sie es gut!” SPD-Chefin Andrea Nahles verabschiedet sich von den Pressevertretern. “Ich wollte mich bei Ihnen für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken”, sagte sie, nachdem sie zurückgetreten war. © Foto: Silas Stein/ap/dpa

Nach dem Rückzug von Andrea Nahles als Parteivorsitzende soll ein Trio die SPD kommissarisch leiten: Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel sollen den Sozialdemokraten zunächst gemeinsam vorsitzen. Wie die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Reuters aus Parteikreisen erfuhren, schlug die engere Führung der SPD dem Parteivorstand dieses Modell vor.

Manuela Schwesig ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Malu Dreyer ist die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz. Thorsten Schäfer-Gümbel ist Vorsitzender der hessischen SPD-Landesgruppe. Alle drei sind derzeit stellvertretende Parteivorsitzende der SPD.

Die Reaktionen des Koalitionspartners auf diese Personalentscheidung fielen verhalten aus: Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) etwa schrieb auf Twitter: "Ein Trio? Und wer ist jetzt der verbindliche Ansprechpartner, wer führt?".



"Machen Sie's gut"

In der Zwischenzeit erklärte Andrea Nahles offiziell ihren Rücktritt vom Parteivorsitz. Beim Verlassen der SPD-Zentrale in Berlin sagte sie: "Ich habe mich gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet. Ich bin zurückgetreten." Den versammelten Journalistinnen und Journalisten dankte sie für die jahrelange gute Zusammenarbeit und sagte: "Machen Sie's gut."



Am Sonntagmorgen hatte Nahles ihren Rückzug nach 13 Monaten an der Parteispitze in einem kurzen Schreiben an die Parteimitglieder angekündigt. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", hieß es darin. Am Dienstag wolle sie auch ihren Rückzug von der Fraktionsspitze offiziell machen. "Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann." Nahles wird auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen.



Fest steht, dass der Kölner SPD-Abgeordnete und Fraktionsvize Rolf Mützenich kommissarisch die Führung der Fraktion übernehmen soll. Die ursprünglich für diesen Dienstag geplante Neuwahl des Fraktionsvorsitzes wird nicht stattfinden. Ein ursprünglich für Dezember geplanter SPD-Parteitag könnte nun auf die Zeit nach der Sommerpause vorverlegt werden. Dann soll der Vorsitz neu gewählt werden.



Für die Zukunft könnte auch eine Doppelspitze für die Führung der SPD übernehmen: Das brachte etwa Außenminister Heiko Maas ins Gespräch. "Wir brauchen eine neue Parteispitze, die eine möglichst breite Unterstützung unserer Mitgliedern hat", sagte Maas dem Tagesspiegel. Auch Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, zeigte sich offen für eine Doppelspitze: Die SPD müsse über ein Team nachdenken, in Form einer Doppelspitze oder auch in Kombination eines oder einer Vorsitzenden und einem Stellvertreter. "Nur zu glauben, ein neuer Kopf wird es schon richten, ist offensichtlich eine fatale Fehlentscheidung", sagte Müller.

Die große Koalition erfordere zu viel Kompromissbereitschaft

In der SPD wird aktuell nicht nur um die Personalstruktur gerungen, sondern auch um den Fortbestand der großen Koalition. Dazu sagte etwa die zum linken Parteiflügel zählende Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, die SPD müsse sich jetzt auf ihre Erneuerung konzentrieren: "Das passt mit der erforderlichen Kompromissbereitschaft in einer Koalition nicht zusammen."



Auch die SPD in Sachsen-Anhalt sprach sich für eine Ende der Regierungskoalition mit den Unionsparteien aus: Man sehe keine Basis mehr für eine Zusammenarbeit mit CDU und CSU, teilte der Landesverband mit. Die SPD sei in bedrohlicher Lage, erklärte Katja Pähle, SPD-Fraktionschefin im Landtag von Sachsen-Anhalt. Der Landesverband forderte außerdem, den Bundesparteitag der SPD auf einen Termin vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern vorzuziehen. Am 1. September finden in Sachsen und in Brandenburg Landtagswahlen statt, am 27. Oktober wird in Thüringen gewählt.