Das Bundeskabinett hat strengere Regeln für den Export deutscher Kriegswaffen und Rüstungsgüter beschlossen. In Zukunft ist es demnach verboten, Kleinwaffen in sogenannte Drittländer – also Staaten, die nicht Mitglieder der Nato oder der EU sind – zu liefern. Außerdem soll stärker kontrolliert werden, wo sich exportierte Waffen befinden. Auch für den Verkauf von Technologien zum Aufbau von Waffenfabriken im Ausland gelten höhere Auflagen.

Grundsätzlich sollen Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern nicht erteilt werden, wenn ein "hinreichender Verdacht" bestehe, dass diese zur Unterdrückung oder "sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen" missbraucht würden, heißt es in der Neufassung der "Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern". Das Wirtschaftsministerium stellte das Papier vor. Es sei das Ziel der Bundesregierung, die "Rüstungsexportpolitik weiter restriktiv" zu halten, teilte das Ministerium nach der Sitzung mit.



In den neuen Richtlinien ist aber auch festgehalten, dass ein Ausbau der europäischen Kooperationen im Rüstungsbereich ausdrücklich angestrebt werde. Die bisher gültigen Richtlinien für Waffenausfuhren stammen aus dem Jahr 2000.



Eine Überarbeitung der Regeln war im Koalitionsvertrag festgelegt worden. Ursprünglich hatten sich SPD und Union zum Ziel gesetzt, die alten Export-Richtlinien schon Ende 2018 zu überarbeiten. Doch Uneinigkeit zwischen den Koalitionspartnern hatte zu einer Verzögerung geführt.



Kritik an neuen Export-Richtlinien

Die SPD fordert weiterhin, Lieferung von Rüstungsgütern in Krisenregionen wie den Nahen Osten möglichst weit einzuschränken. Die Unionsparteien sehen dagegen durch eine zu restriktive Exportpolitik die Bündnisfähigkeit Deutschlands in Gefahr. Vertreter von CDU und CSU warnen, dass strengere deutsche Regeln für Waffenexporte auch europäische Gemeinschaftsprojekte etwa mit Großbritannien und Frankreich gefährden könnten.

Dem jüngsten Rüstungsexportbericht zufolge für 2018 hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr Genehmigungen für die Ausfuhr von Kleinwaffen und Kleinwaffenteilen im Gesamtwert von rund 38,91 Millionen Euro erteilt. 2017 waren es noch rund 48 Millionen Euro gewesen. Die Genehmigungen von Kleinwaffen für Drittländer betrafen 2018 Exporte mit einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro.



Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie kritisiert die neuen Export-Richtlinien. Es sei ein Wettbewerbsnachteil für die deutsche Rüstungsindustrie zu befürchten. Hauptgeschäftsführer Hans-Christoph Atzpodien bezeichnete das Ausfuhrverbot für Kleinstwaffen in Ländern außerhalb der Nato und der EU als "unangemessen". Dabei werde nicht berücksichtigt, dass auch unter diesen sogenannten Drittländern demokratische Staaten seien, die internationale Menschenrechtsstandards einhielten.

Die Nato-gleichgestellten Staaten Australien, Japan, Neuseeland und Schweiz fallen nicht unter das Verbot des Kleinwaffenexports in Drittländer.